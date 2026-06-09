Schwyz Next Webinar: Beweise für Ideen – oder wie Sie die eigene Innovation absichern

Webinar – Ideen, Entwürfe und digitale Dateien entstehen oft lange, bevor ein Werk veröffentlicht wird. In dieser frühen Phase stellt sich die Frage: Wie kann ich belegen, wann eine Idee oder ein Entwurf entstanden ist und dass diese(r) von mir stammt?

Die neue im Kanton Schwyz entwickelte Technologie «Swiss Trust Layer – sealmyidea» macht die Beweissicherung einfach und sicher möglich. Dateien wie beispielsweise Texte, Bilder, Skizzen, Konzepte oder andere Dokumente können sicher hinterlegt werden. Beim Upload wird ein kryptografischer Fingerabdruck der Datei erzeugt und mit einem verschlüsselten Zeitstempel versehen. Danach lässt sich jederzeit ein Zertifikat produzieren, das Existenz, Zeitpunkt, Herkunft und Integrität der Datei belegt.

In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie die digitale Beweissicherung funktioniert und welche Probleme damit gelöst werden.

Zielpublikum

Unternehmen und Personen, die sich mit Innovationen beschäftigen und sich schon einmal die Frage stellten: Wie kann ich später beweisen, dass es meine Idee war? Zudem Fachpersonen in Administration, Recht und Compliance

Inhalte

Einführung: Warum der Nachweis von Ideen, Entwürfen und digitalen Dateien im digitalen Umfeld immer wichtiger wird.

Warum der Nachweis von Ideen, Entwürfen und digitalen Dateien im digitalen Umfeld immer wichtiger wird. Dienst «MyCopyright» : Warum bietet eine Urheberrechtsgesellschaft wie ProLitteris diesen Dienst an? Einblick in die Praxis und die Einsatzmöglichkeiten.

: Warum bietet eine Urheberrechtsgesellschaft wie ProLitteris diesen Dienst an? Einblick in die Praxis und die Einsatzmöglichkeiten. Technologie «Swiss Trust Layer – sealmyidea»: Wie Dateien hinterlegt werden und welche Beweise durch Zeitstempel, Hash und Zertifikat entstehen.

Referentin und Referenten

Ellen Zander und Jonas Lenz, Europäische Patentanwälte, Partner bei Zander & Lenz

Philip Kübler, Rechtsanwalt, CEO von ProLitteris

Daniel und Urs Wattenhofer, Gründer und Entwickler von Swiss Trust Layer – sealmyidea

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

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