docdok.health und CHERRY geben strategische Partnerschaft für die Integration von ePACLARA in Cherry TIM.Pro bekannt

Basel / München – Das Schweizer Digital-Health-Unternehmen docdok.health und CHERRY Digital Health haben eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Integration der KI-Plattform ePACLARA von docdok.health in Cherry TIM.Pro, die digitale Kommunikations- und Arbeitsplatzlösung von CHERRY für Arztpraxen, MVZ und weiteren Leistungserbringern im Gesundheitswesen in Deutschland.

Durch die Partnerschaft erhalten Ärztinnen und Ärzte künftig direkten Zugriff auf KI-gestützte Funktionen innerhalb ihrer gewohnten Arbeitsumgebung. Die Integration verbindet sichere digitale Kommunikation mit intelligenter Datenaufbereitung und automatisierten Workflows und schafft damit einen spürbaren Mehrwert für den Praxis- und Klinikalltag.

ePACLARA ist die mit dem Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa), entwickelte neue End-to-End KI-Plattform von docdok.health für das Gesundheitswesen. Die Plattform verwandelt fragmentierte und unstrukturierte Gesundheitsdaten in strukturierte, nutzbare und klinisch relevante Informationen. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, Interoperabilität und digitalen Versorgungsprozessen unterstützt ePACLARA Arztpraxen, MVZ und Kliniken dabei, administrative Aufwände zu reduzieren, medizinische Entscheidungen besser vorzubereiten und neue datenbasierte Versorgungs- und Forschungsmodelle zu ermöglichen.

CHERRY Digital Health zählt zu den führenden Anbietern digitaler Gesundheitslösungen in Deutschland. Mit dem von der gematik zugelassenen CHERRY TI-Messenger bietet das Unternehmen eine sichere, DSGVO-konforme und sektorenübergreifende Kommunikationsplattform für das Gesundheitswesen. Die Lösung ermöglicht den Austausch zwischen Arztpraxen, Kliniken und weiteren Leistungserbringern und unterstützt zudem die Kommunikation mit Patientinnen, Patienten sowie Krankenkassen und Apotheken. Mit dem TI-Messenger Pro verfolgt CHERRY die Vision eines modernen digitalen Arbeitsplatzes innerhalb der Telematikinfrastruktur, der Kommunikation, Kollaboration und intelligente Prozessunterstützung auf einer zentralen Plattform vereint.

Durch die Integration von ePACLARA entsteht eine leistungsstarke Kombination aus sicherer digitaler Kommunikation und KI-gestützter Workflow-Automatisierung. Medizinische Informationen können künftig direkt innerhalb von TIM.Pro automatisiert strukturiert, analysiert und in klinisch relevante Zusammenfassungen überführt werden. Dadurch werden Informationsflüsse verbessert, administrative Prozesse reduziert und neue digitale Versorgungsprozesse ermöglicht.

„Unser Ziel ist es, unstrukturierte klinische Daten in operative Effizienz und bessere Versorgung zu übersetzen. Die Integration von ePACLARA in TIM.Pro bringt unsere KI-Funktionen direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Ärztinnen und Ärzten. Dadurch entstehen nahtlos integrierte Prozessoptimierungen entlang der gesamten Patient Journey: von der Kommunikation über die Vor- und Nachbereitung von Konsultationen bis hin zur intelligenten Nutzung medizinischer Daten“, sagt Dr. med. Yves Nordmann, Mitgründer und Chief Medical Officer von docdok.health.

Auch CHERRY Digital Health sieht in der Zusammenarbeit einen zentralen Schritt zur Weiterentwicklung digitaler Arbeitsplätze im Gesundheitswesen.

„Mit unserem TI-Messenger schaffen wir die Grundlage für eine sichere und sektorenübergreifende digitale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Durch die Integration des KI-Layers von ePACLARA erweitern wir diese Kommunikationsplattform um eine intelligente Verarbeitungsebene. Informationen werden nicht mehr nur übertragen, sondern automatisch strukturiert, klinisch aufbereitet und in konkreten Nutzen überführt. Damit entsteht für Ärztinnen und Ärzte ein unmittelbarer Mehrwert im Arbeitsalltag und ein wichtiger Schritt hin zu einer wirklich intelligenten digitalen Gesundheitsversorgung“, sagt Mario Kowalczyk, Business Development Manager eHealth bei CHERRY Digital Health.

Die Partner planen, die Integration schrittweise auszurollen und gemeinsam weitere Anwendungsfälle rund um KI-gestützte Workflow-Automatisierung, digitale Patientenkommunikation und die intelligente Nutzung strukturierter Gesundheitsdaten zu entwickeln. (docdok.health/mc/ps)

Über die docdok.health AG

docdok.health ist ein international mehrfach ausgezeichnetes Digital-Health-Unternehmen mit Sitz in Basel. Mit ePACLARA hat das Unternehmen eine End-to-End KI-Plattform für das Gesundheitswesen entwickelt, die fragmentierte Gesundheitsdaten in strukturierte, nutzbare Informationen verwandelt und dadurch effizientere Versorgungsprozesse, bessere klinische Entscheidungen und neue datenbasierte Wertschöpfungsmöglichkeiten ermöglicht. Die Plattform unterstützt Arztpraxen, MVZ, Kliniken sowie weitere Akteure im Gesundheitswesen bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Arbeitsabläufe.

Über CHERRY Digital Health

CHERRY Digital Health entwickelt innovative digitale Lösungen für das Gesundheitswesen und zählt zu den führenden Anbietern im Bereich sicherer Kommunikation innerhalb der Telematikinfrastruktur. Mit dem von der gematik zugelassenen CHERRY TI-Messenger Pro (TIM.Pro) ermöglicht das Unternehmen eine sichere, DSGVO-konforme und sektorenübergreifende Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren des Gesundheitswesens und treibt die Digitalisierung medizinischer Prozesse aktiv voran.