Zürich – Die Swiss FinTech Awards verkünden die Finalisten 2024

Zürich – Eine 20-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat aus über 60 zugelassenen Bewerbungen die Finalisten der diesjährigen Swiss FinTech Awards bestimmt. Die Finalisten in der «Early Stage Startup of the Year» Kategorie sind Climada und Neur.on AI. In der Kategorie «Growth Stage Start-up of the Year» haben GenTwo und Payrexx das Finale erreicht.

Die Finalisten in der Kategorie “Early Stage Startup of the Year”

Climada Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, Finanzdienstleistern eine transparente und regulatorisch konforme Berichterstattung in Sachen Klimawandel mit einem hohen Automatisierungsgrad anzubieten. Die open source Plattform liefert wissenschaftsbasierte Erkenntnisse in der Klimarisikoanalyse, bietet Einschätzungen zu den Effekten dieser Risiken auf die Finanzen, Produktivität oder Lieferketten einer Firma und entwickelt Zukunft Szenarien.

Neur.on AI nimmt sich des Problems an, dass Finanzinstitutionen eine beachtliche Menge an Rechtsdokumenten bearbeiten und übersetzen müssen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz kann Neur.on AI rechtliche Dokumente kostengünstig und präzise übersetzen. Neur.on AI konnte beweisen, dass ihre Übersetzungen spezialisiert auf den Finanz- und Rechtsbereich signifikant besser sind als jene der nicht-spezialisierten Konkurrenz.

Die Finalisten in der Wachstumsphase

GenTwo erweitert das Anlageuniversum durch die «Assetization» von bisher kaum zugänglichen Anlagewerten – angetrieben durch Technologie und Innovationen in der Verbriefung und Tokenisierung. Mit Ihrem Angebot war GenTwo soweit in der Lage, für über 300 Kunden in 26 Ländern Finanzprodukte im Wert von fünf Milliarden USDollar zu kreieren.

Payrexx ist ein Zahlungsdienstleister, der eine breite Palette von sowohl lokalen als auch globalen Zahlungsmethoden integriert, um den Online-Handel für alle Arten von Unternehmen zu erleichtern. Mit nur einer Schnittstelle von Payrexx können Händler über 200 Bezahlungsmöglichkeiten erschliessen. Die Firma konnte bisher 60’000 Händler als Kunden gewinnen und ihre Plattform bei über 100 Partner als WhiteLabel-Lösung integrieren.

Die wichtigste Auszeichnung am FinTech-Standort Schweiz

Am 11. Juni werden die Finalisten ihre Innovationen an der grossen FinTechKonferenz des Finanz und Wirtschaft Forums in Zürich präsentieren (www.fuwforum.ch/fintech) und noch am selben Abend werden an der Swiss FinTech Awards Night die Gewinner bekannt gegeben.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 haben sich die Swiss FinTech Awards zur wichtigsten Auszeichnung in der Fintech-Branche entwickelt und prämieren seither jährlich herausragende Innovatoren, Start-ups und prägende Akteure innerhalb des Schweizer Fintech-Ökosystems. (Swiss FinTech Awards/mc/ps)

Swiss FinTech Awards