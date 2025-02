Zusammenschluss One PM AG & CSL Corporate Services Est.

Zürich – Die CSL Corporate Services Est. und One PM wachsen zusammen. Seit dem 3. Februar 2025 tritt die One PM AG unter einem neuen Namen auf – One PM AG wird zur CSL Corporate Services (Schweiz) AG.

Vor fünf Jahren wurde mit einem strategischen Schritt der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen der CSL IT in Liechtenstein und der Zürcher One PM AG gelegt. Damals stieg die CSL als Minderheitsaktionärin mit der Vision bei One PM ein, weitere innovative Softwarelösungen für den Finanzsektor zu entwickeln und in der digitalen Finanzdatenverarbeitung zu einem führenden Anbieter zu avancieren. Heute, nach Jahren des gemeinsamen Aufbaus, stehen die beiden Firmen vor einem bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft: Die Integration der beiden IT-Unternehmen.

One PM AG wird neu zur CSL Corporate Services (Schweiz) AG. Mit gemeinsam über 100 Kundinnen und Kunden im Finanz- und Treuhandbereich und mit fast 50 Mitarbeitenden wachsen die beiden Unternehmen zu einem relevanten mittelgrossen IT-Unternehmen an, das umfassende Softwarelösungen aus einer Hand anbietet. Gemeinsam vereinen sie komplementäre Produkte und Dienstleistungen, um der Kundschaft künftig ein noch breiteres, effizienteres und zukunftsgerichtetes IT-Leistungsangebot zu bieten. Mit diesem strategischen Schritt erschliesst die CSL auch mit den CSL Liechtenstein Produkten den Schweizer Markt und man führt die Wachstumsstrategie beider IT-Unternehmen konsequent weiter.

Die Zusammenführung bringt eine Vielzahl von Vorteilen:

Komplementäre Lösungen: Die Synergien zwischen den Produktportfolios der CSL und One PM ermöglichen ein umfassendes Angebot für Finanzdienstleister.

Die Synergien zwischen den Produktportfolios der CSL und One PM ermöglichen ein umfassendes Angebot für Finanzdienstleister. Erhöhte Effizienz: Durch die Zusammenführung beider Unternehmen werden interne Prozesse optimiert, Sicherheitsstandards weiter erhöht, die IT-Infrastruktur angeglichen und Synergieeffekte erzielt, was letztlich der Kundschaft zugutekommt.

Durch die Zusammenführung beider Unternehmen werden interne Prozesse optimiert, Sicherheitsstandards weiter erhöht, die IT-Infrastruktur angeglichen und Synergieeffekte erzielt, was letztlich der Kundschaft zugutekommt. Skalierbare Lösungen: Mit der vereinten Expertise kann besser auf die wachsenden regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor reagiert und der Kundschaft innovative, skalierbare Lösungen geboten werden. Auch Themen im Bereich von AI werden künftig gemeinsam im Sinne der Kundschaft vorangetrieben.

Mit der vereinten Expertise kann besser auf die wachsenden regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor reagiert und der Kundschaft innovative, skalierbare Lösungen geboten werden. Auch Themen im Bereich von AI werden künftig gemeinsam im Sinne der Kundschaft vorangetrieben. Stärkere Marktpräsenz: Die gebündelte IT-Kompetenz und Servicevielfalt helfen, eine noch stärkere Position in Liechtenstein zu erreichen und den Schweizer Markt via One PM auch für CSL-Produkte zu erschliessen.

Im Zuge des Zusammenschlusses ergeben sich auch bei den Geschäftsleitungen der beiden Unternehmen einige Anpassungen: Die neue Geschäftsleitung der CSL Liechtenstein besteht aus Tino Kesseli, Marcello Tosolini, Markus A. Foser, Michael Eberle und Roland Stieger. Für die Leitung der neuen CSL Schweiz werden Tino Kesseli, Abdufarrukh Abdumalikov, Michel Lussenburg sowie Michael Mani verantwortlich sein.

Fabio Giuri und Thomas Hanselmann werden sich auf die gemeinsame strategische Weiterentwicklung der beiden IT-Unternehmen konzentrieren und als Verwaltungsräte der CSL Corporate Services (Schweiz) AG und der CSL Corporate Services Est. agieren.

Mit dem Zusammenschluss positionieren sich beide Unternehmen gemeinsam als starke IT- Partnerin für den Finanzsektor und schaffen eine solide Basis für langfristigen Erfolg. Ziel ist es, nicht nur technologisch führend zu sein, sondern auch den Markt weiter aktiv mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen mitzugestalten. (CSL/mc/hfu)

CSL