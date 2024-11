Zweifache Auszeichnung für Swiss GRC bei den Technology Innovator Awards 2024

Luzern – Swiss GRC, Anbieter von Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC), ist bei den Technology Innovator Awards 2024 mit zwei prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt worden. Das Unternehmen erhielt den Excellence Award für Governance-, Risk- und Compliance-Technologie und wurde als innovativster GRC-Lösungsanbieter des Jahres ausgezeichnet. Diese Anerkennungen unterstreichen die herausragende Fähigkeit von Swiss GRC, praxisorientierte und effektive Lösungen für die wachsenden Herausforderungen im GRC-Umfeld bereitzustellen.

Swiss GRC ist ein Vorreiter in der GRC-Branche und überzeugt mit seinem Flaggschiffprodukt, der GRC Toolbox. Diese als integrierte Plattform entwickelte Lösung unterstützt Unternehmen dabei, ihr Risikomanagement zu optimieren, Compliance sicherzustellen und die operative Resilienz nachhaltig zu stärken. Unter dem Leitmotiv «Global Reach, Local Excellence» hat Swiss GRC mit Standorten in London, Frankfurt, Dubai, Mumbai und Pristina eine starke internationale Präsenz aufgebaut. Dieses globale Netzwerk ermöglicht es dem Unternehmen, massgeschneiderte Lösungen anzubieten und gleichzeitig effizient auf regionale Bedürfnisse einzugehen.

Die Technology Innovator Awards, die von der in Grossbritannien ansässigen digitalen Medienplattform Innovation in Business organisiert und von AI Global Media unterstützt werden, zeichnen Unternehmen aus, die sich durch herausragende Innovation und Führungsstärke auszeichnen. Der Bewertungsprozess für die Awards ist streng und objektiv und umfasst eine detaillierte Prüfung der digitalen Präsenz der Nominierten, Kundenfeedback, Medienberichterstattung und unterstützende Dokumentation. Die Anerkennung von Swiss GRC spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, diese hohen Standards zu erfüllen und Lösungen anzubieten, die von Unternehmen aller Branchen geschätzt werden.

Swiss GRC behauptet sich in einem umkämpften Markt mit starken Mitbewerbern, indem das Unternehmen praktische und benutzerorientierte Lösungen priorisiert, statt auf rein theoretische oder übermässig komplexe Ansätze zu setzen. Die GRC Toolbox ist so gestaltet, dass sie sich nahtlos in die Betriebsabläufe von Unternehmen integriert und sowohl Compliance- als auch Risikomanagementanforderungen erfüllt, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Effektivität stellt Swiss GRC sicher, dass ihre Lösungen nicht nur innovativ, sondern auch praxisnah und auf Best Practices abgestützt sind.

Die doppelte Auszeichnung verdeutlicht den anhaltenden Erfolg von Swiss GRC, sich in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld durchzusetzen. Als verlässlicher Partner unterstützt Swiss GRC Unternehmen, die sich immer komplexeren regulatorischen und betrieblichen Anforderungen stellen müssen, mit Tools, die ihnen helfen, diese Herausforderungen souverän zu meistern. Für Unternehmen, die nach zuverlässigen und ergebnisorientierten GRC-Lösungen suchen, ist Swiss GRC mit einer nachweislich starken Erfolgsbilanz eine klare Wahl. (pd/mc)