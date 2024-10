Customs Support Group (CSG): «Compliance wird als grösste Herausforderung für den internationalen Handel gewertet»

Über Customs Support Group

Customs Support Group (CSG) ist der führende europäische Anbieter von Customs & Trade Solutions, der durch modernste digitale Innovationen und unübertroffenes Branchenwissen eine reibungslose grenzüberschreitende Abfertigung ermöglicht. CSG ist an allen wichtigen strategischen Standorten in Europa in 14 Märkten vertreten und unterstützt mit seinem umfassenden Leistungsportfolio Unternehmen, die im internationalen Handel tätig sind. Ziel ist es, die operative Effizienz zu steigern, Zölle und Kosten zu optimieren und die Einhaltung von Vorschriften in der sich ständig verändernden Zolllandschaft zu gewährleisten. Ein Team von über 1700 Zollexperten sorgt dafür, dass die Waren ohne Probleme oder Verzögerungen sicher und effizient über die Grenzen gelangen.