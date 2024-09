10 Länder verursachen über zwei Drittel der CO₂-Emissionen

Forschung im Glück

Davos – Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF erforscht Permafrost und Schnee in Bhutan auf über 5000 Metern Höhe und entwickelt zusammen mit der lokalen Bevölkerung Massnahmen zur Reduktion von klimabedingten Risiken der Bergwelt. Der Schweizerische Nationalfonds fördert das Projekt Cryo-Spirit. Fast zwei Jahre intensive Vorbereitung waren erforderlich. Jetzt ist es so weit: Am […]