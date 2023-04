apheros gewinnt CHF 150’000 um Kühltechnik mit neuartigen Metallschäumen zu revolutionieren

Zürich – Das ETH-Spin-off apheros hat die dritte Etappe des Venture Kick-Programms gewonnen und erhält CHF 150’000 für die Entwicklung ihrer neuartigen Technik zur Herstellung von Metallschaum-Kühlkörpern. Ihre innovativen, patentrechtlich angemeldeten Produkte haben das Potenzial, die Kühltechnologien zu revolutionieren und den Weg in eine energieeffizientere Zukunft zu ebnen.

Die für die Kühlung von Elektronik benötigte Energie hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Schätzungen zufolge wird er bis 2030 6% des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen. Zudem ist die Kühlung ein limitierender Faktor für die Leistung vieler Anwendungen, von Batterien über Chips bis hin zu Motoren.

Das ETH-Spin-off apheros hat eine neuartige Herstellungsmethode für Metallschäume mit aussergewöhnlichen Kühleigenschaften entwickelt. Ihre einzigartige Mikrostruktur weist eine 100- bis 1’000-mal grössere Oberfläche auf als bestehende Metallschaumprodukte, was die Abgabe von mehr Wärme ermöglicht und die Leistung von Anwendungen mit hoher thermischer Belastung verbessert.

Bereits Kooperation mit Maxon Motors und Boyd Corporation für Proof-of-Concept

Metallschäume behalten auch die grundlegenden Eigenschaften von Metall bei, wie z. B. die hervorragende thermische und elektrische Leitfähigkeit und die mechanische Stabilität. Da Metallschäume ultraporös sind, sind sie auch sehr leicht und können Flüssigkeiten absorbieren. Dadurch eignet sich die Lösung auch für Anwendungen, die über die Kühlung hinausgehen, wie Filtration, Katalyse und Energiespeicherung. Letzteres testet das Startup in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), der Universität Berlin und dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Dresden.

apheros wendet sich an Maschinenbauunternehmen, die ihre Kühllösungen verbessern wollen. Das Startup hat Kooperationen mit Maxon Motors zur Entwicklung von Kühlkörpern für Motoren sowie mit der Boyd Corporation zur Durchführung von Proof-of-Concept-Versuchen abgeschlossen. Der Markt für Kühllösungen wird auf rund USD 20 Milliarden geschätzt, mit einem jährlichen Wachstum von 6,1 %. Metallschäume sind jedoch noch nicht etabliert, da die aktuellen Herstellungsmethoden kostspielig sind und sich nur für hochwertige Wärmetauscheranwendungen eignen. apheros› Innovation verspricht, dies zu ändern.

Das Startup wird die von Venture Kick zugesprochenen CHF 150’000 in die Erweiterung seines Kundenstamms und die Hochskalierung seines Produktionsprozesses investieren.

Zum Team von apheros gehören Dr. Julia Carpenter, Miterfinderin der Technologie, Gaëlle Andreatta, die 15 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung bei einem Oxford-Spin-off und in der Materialabteilung des CSEM gesammelt hat, sowie der wissenschaftliche Berater Prof. Dr. André R. Studart, Leiter der Gruppe Komplexe Materialien an der ETH.

«Das Coaching bei Venture Kick ist absolut fantastisch», sagt die Gründerin. «Kompetent, tiefgründig und auf den Punkt gebracht. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Kickers Camp!» (Venture Kick/mc/hfu)