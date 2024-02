Biergenuss aus dem Holzbecher im Wankdorf

Bern – YB-Fans geniessen im Stadion Wankdorf künftig ihre Biere und weiteren Getränke aus nachhaltigem Trinkbecher mit Kreislaufwirtschaftskonzept, welche nach dem Gebrauch zu Spanplatten weiterverarbeitet werden.

Mit der Ablösung der bisherigen Plastikbecher durch die Weltneuheit der in Brügg (BE) beheimateten Firma arboloom können im Stadion Wankdorf jährlich rund 11 Tonnen Plastikabfall vermieden werden.

Bei den Heimspielen des BSC YB wurden in den vergangenen Jahren die Getränke in Plastikbechern konsumiert. So landeten jährlich gegen eine Million Stück im Abfall. Mit dem Ziel, den Konsum von Getränken bei Grossanlässen klima- und umweltfreundlicher zu gestalten, entwickelte das in Brügg BE ansässige Start-Up arboloom in Zusammenarbeit mit der Feldschlösschen Getränke AG nachhaltige Getränkebecher aus Zuwachsholz.

Geringerer ökologischer Fussabdruck

Dessen ökologischer Fussabdruck ist dreimal geringer als der eines Plastikbechers und 20 Prozent kleiner als jener von Mehrwegbechern, die im Mittel rund zehnmal verwendet werden. Die Becher werden mit FSC- ertifiziertem Holz aus der EU produziert und nach dem Gebrauch von der Firma Swiss Krono aus Menznau (LU) zu Spanplatten für Möbel verarbeitet und schliessen so den Kreislauf des Rohstoffs.

Kritikpunkte behoben

Bei einem Pilotversuch im Sommer 2023 zeigte sich, dass die Qualität des neuentwickelten Bechers noch nicht den Erwartungen der YB-Fans entsprach. Kritisiert wurde etwa der Eigengeschmack. Bei einer gründlichen Analyse fanden die Entwickler von arboloom heraus, dass der Eigengeschmack auf Fehler bei der Produktion zurückzuführen war.

In einem mehrmonatigen Optimierungsverfahren ist es in enger Zusammenarbeit mit Feldschlösschen sowie mit Biersommeliers gelungen, die Mängel zu beheben. Die Holzbecher sind nun so beschaffen, dass das Bier länger kalt bleibt, mehr Schaum und einen intensiveren Biergeschmack entwickelt.

Nachdem bereits kleinere Testgruppen positives Feedback gegeben hatten, kam es nun auch zu einem positiven Ergebnis beim Test mit 130 YB-Fans, welche am 18. Januar 2024 zum Becher-Test eingeladen wurden. Das Panel wurde bewusst aus Personen zusammengestellt, die sich beim Pilotversuch sehr kritisch geäussert hatten, um Veränderung in der Wahrnehmung zuverlässiger feststellen zu können. Im Endeffekt sprachen sich noch 16% – aus verschiedenen Gründen – gegen die Einführung des Holzbechers aus. Anderseits stellten insbesondere jene Fans, die dem Becher im Sommer ein sehr schlechtes Zeugnis attestiert hatten, enorme Verbesserungen bei Geschmack und Geruch fest.

Die neuen nachhaltigen Getränkebecher werden nun stufenweise eingeführt. Den Anfang macht am 18. Februar 2024 der Sektor C beim YB-Heimspiel gegen Lausanne Ouchy. Danach folgen nach und nach die anderen drei Sektoren sowie der Quartierplatz.

Bereits eingeführt wurden die Becher am vergangenen Wochenende im Brügglifeld beim Rückrundenauftakt des FC Aarau gegen den FC Vaduz. (mc/pg)