Buchneuheit: “Das Klima-Paradox” von Renat Heuberger

Zürich – Spannung eines Klima-Thrillers trifft auf die Tiefenschärfe einer Analyse der globalen Klimafinanzierung: Am 15. Januar 2026 erscheint “Das Klima-Paradox” von Renat Heuberger, dem Gründer und langjährigen CEO von South Pole und myclimate, und zwei Mitautoren. Das Buch zeigt die widersprüchlichen Mechanismen hinter Klimaprojekten auf – und geht der zentralen Frage nach: Wie lässt sich echter Klimaschutz in einer politisch gespaltenen Welt finanzieren?

Eine gewaltige Flutwelle reisst ein kleines Mädchen im fiktiven tropischen Land Demba mit sich. Das Video dieser Katastrophe geht viral – und drei Studierende werden aus ihrem Alltag gerissen. Von diesem Moment an widmen sie ihr Leben einem einzigen Ziel: dem Kampf gegen den Klimawandel.

Klima-Paradoxe – reale Herausforderungen

Doch der Traum wird bald zum Albtraum. Schnell stossen die jungen Aktivist:innen auf eine Reihe scheinbar unlösbarer Widersprüche – die 25 Klima-Paradoxe. Sie zeigen, wie komplex, widersprüchlich und politisch aufgeladen Klimapolitik und internationale Klimaprojekte sein können.

«Das Klima-Paradox“ erzählt die Geschichte spannend, emotional und verständlich zugleich. Es beleuchtet drängende Fragen:

Warum ist Klimaschutz so kontrovers und oft handlungsunfähig?

Weshalb scheitert die Klimabewegung immer wieder an ihren eigenen Idealen?

Wieso wurden die CO2-Zertifikate derart hart angegriffen – wo sie doch das einzige funktionierende Instrument zur Klimafinanzierung waren?

Welchen Preis zahlen die Menschen in den vom Klima am stärksten betroffenen Ländern?

Die Protagonist:innen erleben, wie gute Absichten auf Widerstände treffen, Ideale mit Realitäten kollidieren und selbst engagierte Projekte immer wieder auf unerwartete Hürden stossen. Das Buch nimmt die Leserschaft mit auf eine Reise durch globale Klimapolitik, Projektfinanzierung und Entwicklungszusammenarbeit – stets aus menschlicher Perspektive.

Eine Vision der Hoffnung

Trotz allem ist „Das Klima-Paradox“ eine Geschichte der Hoffnung: Die drei Studierenden geben nicht auf, mobilisieren Menschen aus unterschiedlichen Lagern und entwickeln eine Vision für machbaren Klimaschutz, die Mut macht und zeigt, dass Engagement sich lohnt.

Renat Heuberger bringt seine Erfahrungen aus internationalen Klimaprojekten in das Buch ein. Gemeinsam mit zwei Mitautoren, dem Unternehmer Marco Hirsbrunner und dem US-Journalisten Steve Zwick, gelingt ein Roman, der Spannung, Authentizität und fundierte Analyse vereint – ohne belehrend zu wirken, aber mit einem klaren Blick auf die komplexen Herausforderungen der Klimapolitik.

„Klimaschutz ist voller Widersprüche und Konflikte. Mit diesem Roman wollten wir zeigen, wie junge Menschen mit Engagement und Ideen die komplexen Mechanismen hinter den Schlagzeilen verstehen und aktiv gestalten können“, sagt Renat Heuberger.

‘Das Klima-Paradox’ ist die deutsche Fassung des im September lancierten Titels «The Carbon Paradox», der global für Furore gesorgt hat: https://carbonparadox.org/book/what-readers-say/ (Red Penguin Books/mc/ps)

Buchdetails

Titel: Das Klima-Paradox

Autor: Renat Heuberger

Erscheinungstermin deutsche Ausgabe: 15. Januar 2026

Verlag: Red Penguin Books

Format: Paperback & E-Book

Digital: ISBN: 978-1-63777-806-7 (Deutsch)

Taschenbuch bei Amazon

E-Book bei Orell Füssli