Juice an der Flotauto Paris 2026

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, präsentiert sich erstmals auf der Flotauto in Paris – der wichtigsten französischen Fachmesse für Flottenmanagement und Mobilitätslösungen. Juice zeigt dort, wie Unternehmen das Heimladen von E-Fahrzeugen effizient, wirtschaftlich und skalierbar organisieren können.

Viele Unternehmen scheitern beim Flottenladen nicht an der Technik, sondern an der Komplexität der Prozesse. Genau hier setzt die JUICE EV FLEET SOLUTION an. Die universelle Heimladelösung für E-Auto-Flotten bündelt Ladeinfrastruktur, Verwaltung und Abrechnung in einem Komplett-Paket. Sie schafft Transparenz und macht das Heimladen unkompliziert, wobei sie den administrativen Aufwand für Unternehmen deutlich reduziert.

Die Flottenlösung lässt sich schnell umsetzen und flexibel skalieren. Kernstück der Lösung ist die smarte mobile Wallbox JUICE BOOSTER 3 air, die überall eingesetzt werden kann – ohne Installationsaufwand, ohne Vorabklärungen und ohne Rückbau. Das ist ein entscheidender Vorteil, wenn Mitarbeitende das Unternehmen verlassen oder umziehen. Dadurch entfallen Aufwand und Kosten von oft mehreren Tausend Euro pro Ladepunkt. Die Hardware ist wiederverwendbar, einfach in der Handhabung und deckt alle Anwendungsszenarien für das Laden zu Hause ab – auch in Kombination mit bereits installierten Wallboxen. Damit wird die Lösung nachhaltig und zur langfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Investition für Unternehmen.

Im Zusammenspiel mit der App j+ pilot werden Ladevorgänge automatisch erfasst, eindeutig zugeordnet und steuerkonform abgerechnet. Das schafft volle Transparenz über Auslastung, Energieverbrauch und Kosten. Unternehmen profitieren von standardisierten Abläufen, kalkulierbaren Aufwänden und hoher Flexibilität, während das Flottenmanagement und die Buchhaltung spürbar entlastet werden. Fahrer:innen laden unkompliziert zu Hause und erhalten ihre Ladekosten schnell und korrekt zurückerstattet.

„Auf der Flotauto zeigen wir, wie einfach Flottenladen sein kann, wenn Hardware, Software und Service nahtlos zusammenspielen. Die JUICE EV FLEET SOLUTION bietet maximale Flexibilität beim Laden und minimiert die Komplexität beim Abrechnen“, sagt Kevin Klein, CSO bei Juice.

Highlights am Juice-Stand:

JUICE EV FLEET SOLUTION: effiziente, zentrale Verwaltung und automatisierte Abrechnung von Heimladevorgängen für Flotten. JUICE BOOSTER 3 air: die kompakte mobile Wallbox mit hochpräzisem Zähler und Cloud-Anbindung – flexibel und überall sofort einsetzbar. j+ pilot: die anwenderfreundliche App zum Freischalten, Steuern und Abrechnen der Ladevorgänge.

Die 15. Flotauto findet am 12. März 2026 in Paris Le Bourget statt. Juice Technology ist am Stand A70 vor Ort und zeigt, wie Unternehmen ihre Flotten wirtschaftlich, transparent und zukunftssicher laden können. (Juice/mc/hfu)