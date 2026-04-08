DENZA bringt die Super-Hybrid-Technologie ins Van-Segment mit dem D9 DM-i

Zürich – DENZA, die technologieorientierte Premium-Marke des BYD-Konzerns, stellt ihr zweites Modell für Europa vor und setzt mit dem D9 DM-i einen neuen Massstab im Van-Segment – hochmodern und zugleich elegant.

Dank des fortschrittlichen Super-Hybrid-Systems DM-i bietet der D9 bis zu 210 km rein elektrische Reichweite und bis zu 950 km Gesamtreichweite bei vollem Tank und vollgeladener Batterie. Damit eignet er sich hervorragend sowohl als Familienfahrzeug im Stadtverkehr als auch als komfortable Business-Limousine für lange Reisen. Hochwertige Materialien im Innenraum, eine flexible Siebensitzer-Konfiguration mit grosszügigem Gepäckraum sowie eine Vielzahl fortschrittlicher Technologien – darunter ein Devialet-Audiosystem und „Zero-Gravity“-Sitze im Fond – garantieren First-Class-Komfort.

Stella Li, Executive Vice President von BYD, erklärte: „DENZA ist eine technikzentrierte Marke und der D9 DM-i stellt eine wertvolle Ergänzung unseres Europa-Portfolios dar. Er bietet ein Reiseerlebnis in der ersten Klasse – egal, ob man am Steuer sitzt oder im Fond Platz nimmt. Wir sind überzeugt, dass die hochmodernen Connected-Technologien, der aussergewöhnliche Innenraumkomfort und die enorme Reichweite des DM-i-Antriebs den D9 zu einem wirklich anspruchsvollen Begleiter machen – eine weitere herausragende Umsetzung der DENZA-Philosophie, bei der Technologie die Eleganz führt.“

Elegantes Design innen und aussen für eine First-Class-Reise

Der D9 präsentiert sich als Van mit einer Karosserie, die voll und ganz der DENZA-Philosophie „Technology Drives Elegance“ folgt. Seine klare, reine Form und die edlen Oberflächen werden durch eine dezente Frontpartie unterstrichen, die einen dynamischen Kühlergrill in einem markanten metallischen Rahmen integriert. An den Flanken sorgen die hohe Gürtellinie und die nahtlos integrierten Schienen der Schiebetüren für ein harmonisches Profil und reduzieren gleichzeitig aerodynamische Geräusche. Am Heck gibt die grosse Heckklappe den Blick auf einen flexiblen Laderaum frei. Dieser spielt eine zentrale Rolle beim aussergewöhnlichen „777“-Komfort des D9 – der Fähigkeit, sieben Erwachsene mit einer Körpergrösse von 180 cm, sieben 20-Zoll-Trolleys und sieben Business-Rucksäcke gleichzeitig zu transportieren.

Der Innenraum wurde mit grosser Sorgfalt gestaltet, um nicht nur Platz für sieben Erwachsene zu bieten, sondern auch höchste Qualität, Verarbeitung, Materialien und Technologien, die auf jeder Reise – unabhängig von der Distanz – maximalen Komfort gewährleisten. Natürliches Licht durchflutet den Innenraum dank des 1,1 m² grossen Panorama-Glasdachs mit elektrischem Rollo und 99 % UV-Schutz.

Vorne profitieren Fahrer und Beifahrer von beheizbaren und belüftbaren Sitzen mit 10-Punkt-Massage und elektrischer 8-Wege-Verstellung. Ein beheizbares Lenkrad sorgt zusätzlich für höheren Komfort im Winter.

Die zweite Sitzreihe erinnert an den Komfort der Business Class im Flugzeug. Die als „Air Spa“-Sitze mit Zero-Gravity-Technologie bezeichneten Sitze verfügen über eine elektrische 14-Wege-Verstellung und eine 16-Punkt-Massage. Sie lassen sich bis zu 152° neigen, sodass die Passagiere auf Langstrecken oder Nachtfahrten völlig entspannt liegen können.

Da der D9 für alle Passagiere den besten Komfort seiner Klasse bieten soll, sind auch die Sitze der dritten Reihe mit Heizung, Belüftung und elektrischer 4-Wege-Verstellung ausgestattet.

Der Innenraum des D9 kann in vier Modi betrieben werden. Im „4-Sitzer-Komfortmodus“ werden die zweite und dritte Reihe maximal nach hinten geschoben, um den Raum für vier Passagiere zu optimieren – ideal für Familienausflüge oder Geschäftsreisen mit Chauffeur. Im „Vollbesetzungs-Komfortmodus“ bleibt die dritte Reihe zurückgeschoben, um den Komfort für sieben Passagiere zu maximieren, bei einem verbleibenden Kofferraumvolumen von 430 Litern.

Im „Vollbesetzungs-Modus“ kann der D9 sieben Passagiere plus reichlich Gepäck aufnehmen, wobei die Sitzpositionen so angepasst werden, dass das Kofferraumvolumen auf 570 Liter steigt. Werden die Sitze der dritten Reihe umgeklappt und die zweite Reihe komplett nach vorne geschoben, lässt sich der Kofferraum auf bis zu 2.310 Liter erweitern – perfekt für sperrige Ladung oder Camping-Touren.

Unabhängig von der gewählten Sitzkonfiguration erleichtern zwei elektrisch betriebene Schiebetüren mit gedämpftem Schliessmechanismus und Anti-Einklemm-Schutz den Einstieg. Die Türen sowie die elektrische Heckklappe lassen sich auch per Fussbewegung öffnen – ideal, wenn man die Hände voll hat.

Spitzentechnologien verbessern das Bord-Erlebnis

DENZA ist überzeugt, dass Technologie das Leben der Kunden bereichern soll. Dieser Ansatz spiegelt sich im Innenraum wider, der das Vernetztbleiben und das Geniessen von Inhalten während der Fahrt so einfach wie nie macht.

Im vorderen Bereich befindet sich ein 15,6-Zoll-Touchscreen für das Infotainment, flankiert von einem 10,25-Zoll-Digitalcockpit auf der Fahrerseite und einem 10,25-Zoll-Touchscreen für den Beifahrer.

Das von der DENZA-Software DiLink angetriebene System ist vollständig OTA-updatefähig und integriert Google sowie Apple CarPlay™. Zwei LCD-Bildschirme in den Armlehnen der zweiten Sitzreihe ermöglichen den Passagieren die Steuerung von Inhalten und Entertainment-Optionen. Optional können die Sitze der zweiten Reihe mit eigenen 12,8-Zoll-Multimedia-Displays ausgestattet werden, die elegant in die Rückenlehnen der Vordersitze integriert sind.

Die Geräteaufladung wird durch vier 50-W-Wireless-Ladepads, fünf USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss sichergestellt.

Die Alltagstauglichkeit steht im Mittelpunkt der D9. Deshalb verfügt der Innenraum über zahlreiche intelligente und durchdachte Technologien, die besonders auf Langstrecken und Familienausflügen echten Mehrwert bieten: Klapptische an der Rückseite der Vordersitze, die die zweite Reihe in eine mobile Ess- oder Arbeitszone verwandeln, sowie ein intelligenter Klimakühlschrank mit 7,5 Litern Volumen, der Speisen zwischen -6 °C und 6 °C kühl oder zwischen 35 °C und 50 °C warm halten kann.

Dank der Partnerschaft zwischen DENZA und Devialet ist der D9 mit einem der raffiniertesten Audiosysteme ausgestattet, die je in einem Van angeboten wurden. Das 16-Lautsprecher-System liefert klare Höhen und Mitten sowie kraftvolle Bässe und sorgt für ein immersives Klangerlebnis, das die Unterhaltung besonders mitreissend macht.

Damit alle Passagiere auf allen drei Sitzreihen mit den Systemen des D9 interagieren können, verfügt das Fahrzeug über sechs Audiozonen im gesamten Innenraum, die die Sprachsteuerung von über 200 Fahrzeugfunktionen ermöglichen.

FLASH Charging: „Bereit in 5, voll in 9, bei Kälte +3“

Wie alle DENZA-Modelle in Europa ist auch der D9 mit der neuen FLASH-Charging-Technologie von BYD ausgestattet. Sie wurde entwickelt, um eines der letzten Hindernisse bei der Akzeptanz von New-Energy-Fahrzeugen zu beseitigen, und wird durch den Aufbau eigener Ladestationen von BYD unterstützt. FLASH Charging bietet branchenführende Ladezeiten – selbst bei extrem niedrigen Temperaturen.

Beim D9 DM-i kann die 58,5-kWh-Batterie im Zentrum des Super-Hybrid-Systems mit bis zu 559 kW geladen werden und erfüllt damit das DENZA-Versprechen „Bereit in 5, voll in 9, bei Kälte +3“. Von 10 % auf 70 % dauert es nur fünf Minuten, von 10 % auf 97 % nur neun Minuten. Selbst bei -30 °C – einer Temperatur, die normalerweise die Ladeleistung stark reduziert – lädt die Blade Battery des D9 DM-i von 20 % auf 97 % in nur 12 Minuten.

Dank des Flash-Ladens kann die DM-i-Batterie auch während der Fahrt schnell nachgeladen werden, was die Gesamteffizienz auf langen Strecken deutlich steigert. So kann der D9 den Grossteil der Zeit emissionsfrei im reinen Elektromodus betrieben werden.

Aussergewöhnliche Flexibilität dank des Super-Hybrid-Antriebs DM-i

Der D9 DM-i wird von einem Super-Hybrid-System DM-i angetrieben, das sowohl im reinen Elektromodus als auch im Hybridbetrieb revolutionäre Effizienz bietet. Der 1,5-Liter-Turbo-Vierzylinder-Benzinmotor leistet 120 PS (88 kW) und dient hauptsächlich als Generator für die Batterie und die beiden Elektromotoren: einen 231 PS (170 kW) starken Motor an der Vorderachse und einen 61 PS (45 kW) starken Motor an der Hinterachse für den Allradantrieb.

Die Systemgesamtleistung beträgt 353 PS (260 kW) und sorgt für mühelose Fahrleistungen. Dies ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 8,6 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Die Bezeichnung „DM-i AWD“ steht für „Dual Mode Intelligent and All-Wheel Drive“ und beschreibt ein System aus drei Elektromotoren (zwei Traktionsmotoren und ein Generator), einem Verbrennungsmotor und einer intelligenten Leistungssteuerung. Dies gewährleistet die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz.

Der Fahrer kann frei zwischen dem reinen EV-Modus und dem HEV-Hybridmodus wählen. Das Fahrzeug übernimmt die intelligente Abstimmung automatisch und kontinuierlich.

Die Blade Battery mit 58,5 kWh Kapazität ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 210 km. Bei vollem 64-Liter-Tank und vollgeladener Batterie erreicht der D9 DM-i eine kombinierte WLTP-Reichweite von 950 km. Diese Energie-Flexibilität hebt ihn deutlich von anderen Premium-Vans ab.

Vollständige Ausstattung und zwei Varianten

Der D9 DM-i ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich, beide mit dem gleichen fortschrittlichen DM-i-Antrieb, einer 58,5-kWh-Blade-Batterie und einem 1,5-Liter-Turbo-Benzinmotor für eine kombinierte Reichweite von 950 km.

Die Version Elegance bietet eine umfangreiche Serienausstattung, darunter elektrische Schiebetüren und Heckklappe, einen 15,6-Zoll-Infotainment-Touchscreen, ein 10,25-Zoll-Digitalcockpit, eine Sechs-Zonen-Sprachsteuerung und LCD-Bildschirme in den Armlehnen der zweiten Reihe. FLASH Charging ist serienmässig.

Die Version Ultimate ergänzt unter anderem dynamische „Welcome-Home“-Lichtinszenierungen, Fuss-Gestensteuerung für Türen und Heckklappe, Echtholz-Applikationen, Nappa-Lederbezüge, Zero-Gravity-Sitze in der zweiten Reihe, Heizung und Belüftung auf allen drei Sitzreihen, eine Innenraumkamera, ein 12-Zoll-Head-up-Display, einen 10,25-Zoll-Beifahrerbildschirm sowie zwei 12,8-Zoll-Displays für die Passagiere der zweiten Reihe.

Der D9 wird in den nächsten Wochen in den neu eröffneten DENZA Stores in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Grossbritannien erhältlich sein, mit der schrittweisen Erweiterung auf über 20 weitere Märkte im Laufe des zweiten Halbjahres. DENZA-Kunden profitieren von einem Premium-Besitzererlebnis mit Interaktion über die markeneigene Smartphone-App sowie kostenlosem Abhol- und Bringservice für Wartungsarbeiten.

Der D9 wird in der Schweiz ab Ende April verfügbar sein. Die Preise werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben und starten in einer Spanne zwischen 80’000 und 90’000 CHF. (DENZA/mc/hfu)