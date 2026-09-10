Kielder Agro Group investiert in Gaia Tech

Zollikofen – Gaia Tech hat sich neue Finanzmittel von seinem strategischen Partner, der Kielder Agro Group, gesichert, um die Entwicklung seiner Plattform für Upcycling-Zutaten voranzutreiben.

Nebenprodukte aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie sollten nicht verschwendet werden. Durch die Umwandlung von Biomasse in grossen Mengen wie Oliventrester, Rapsschrot oder Kaffeesatz in funktionelle Inhaltsstoffe ermöglicht das Startup nachhaltige Lieferketten im industriellen Massstab. Das neue Kapital wird direkt in die Forschung, Entwicklung und Skalierung des Kernproduktportfolios sowie in die Erweiterung um neue Inhaltsstoffe fliessen.

Zu den wichtigsten Meilensteinen dieser Finanzierungsrunde zählen die Sicherung neuer Eigenkapitalmittel durch die Kielder Agro Group SA, die Umwandlung eines Darlehens der W.A. de Vigier-Stiftung in Eigenkapital sowie die Aufnahme von Eduardo Pares, dem CEO der Kielder Agro Group, in den Vorstand. Er erklärte: „Mit Gaia machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung des Ziels von Kielder, eine Plattform für eine kreislauforientierte Bioökonomie für hochwertige bioaktive Inhaltsstoffe und darüber hinaus aufzubauen.“

Claudio Reinhard, Vorstandsvorsitzender der Gaia Tech AG, fügte hinzu: „Dies ist ein wichtiger Schritt für Gaia Tech. Dank des Branchennetzwerks von Kielder, der globalen Marktpräsenz und des Zugangs zu wertvoller Biomasse sind wir bestens aufgestellt, um unsere Upcycling-Lösungen dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.“

Das Startup bedankt sich bei seinen neuen Investoren, den bestehenden Aktionären und den frühen Partnern wie dem Migros Pioneer Fund, Tech4Impact, Venture Kick, W.A. de Vigier, der Stiftung für technologische Innovation und der Wirtschaftsförderungsagentur Bern dafür, dass sie an seine Vision glauben. (Gaia Tech/mc/hfu)

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