Sympany bietet TOM Medications nach erfolgreichem Pilotversuch seinen Versicherten an

Wermatswil – TOM Medications erreicht mit seiner App für Medikamentenmanagement mittlerweile rund drei Millionen Interaktionen von Userinnen und Usern pro Monat. Nebst der Steigerung der Therapietreue kann die App nun auch durch die Medikationsanalyse zur Senkung von Gesundheitskosten beitragen. Das steigert das Interesse von Versicherern und Pharmafirmen und trägt zum starken Umsatzwachstum bei.

Nach inzwischen rund sechs Jahren am Markt zählt das Digital Health-Startup eine halbe Million Nutzerinnen und Nutzer. Mit 70 Prozent stammt dabei der Grossteil aus der EU. TOM Medications CEO Sven Beichler: «Aufgrund von neuen Kunden in der Schweiz verzeichnen wir in den letzten Monaten wieder eine deutliche Zunahme von hiesigen Nutzerinnen und Nutzern.»

Einer dieser neuen Kunden ist der Krankenversicherer Sympany, welcher das weiterentwickelte Therapietreue- und Medi-Check-Programm nach einem Pilotversuch nun seinen Versicherten mit chronischen Erkrankungen und bestimmten Risikofaktoren anbietet. Diese können damit ihre Therapie im Alltag einfacher und sicherer umsetzen – vollständig anonym und direkt von zu Hause aus.

Für Krankenkassen besteht so die Möglichkeit, die Gesundheitskosten ihrer Versicherten durch bessere Therapietreue und weniger Fehlmedikationen zu senken. Gemäss Angaben von TOM Medications mit Erfolg: App-User erreichen eine durchschnittliche Therapietreue von knapp 90 Prozent. Mit der neuen Funktion «Medi-Check» für eine bessere Medikamentensicherheit können Doppelmedikationen und unerwünschte Wechselwirkungen erkannt werden. Auch hier könne man erste Erfolge nachweisen und es seien rund die Hälfte der Medikationen aufgrund des Checks via App angepasst worden.

Zu den weiteren Kunden des Zürcher Unternehmens gehören die Krankenkasse Sanitas, weitere stünden in der Pipeline. (startupticker.ch/mc/hfu)

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