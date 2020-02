CH-Eröffnung: Nochmals abwärts

Zürich – Den fünften Handelstag in Folge geht es nun am Schweizer Aktienmarkt abwärts. Allerdings hat sich das Tempo gegenüber den vorangegangenen beiden Handelstagen deutlich abgeschwächt. Das Coronavirus und seine schnelle Ausbreitung bleiben auch weiterhin das beherrschende Thema, nachdem es mittlerweile sowohl in der Schweiz als auch in Europa aufgetreten ist.

In Japan sorgt man sich bereits um die Olympischen Spiele und ob diese vielleicht abgesagt werden müssen. Vor allem aber sind es die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen, die weiterhin auf den Gemütern lasten. Immer mehr Unternehmen rückten von ihren Planungen für das laufende Jahr ab und blickten in eine ungewisse Zukunft, was Produktion, Lieferketten und Absätze angeht, kommentiert ein Händler. „Das Virus droht die erhoffte Erholung der Weltwirtschaft im Keim zu ersticken.“ Und die Notenbanken, die als Feuerlöscher bereitstehen, verfügten auch nur noch über begrenzte Möglichkeiten.

Der SMI fällt gegen 9.20 Uhr um 0,75 Prozent zurück auf 10’399,95 Punkte. Es ist der fünfte Handelstag in Folge und mittlerweile ist die Jahresbilanz des Leitindex negativ.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, verliert 0,67 Prozent auf 1’589,80 und der umfassende SPI um 0,78 Prozent auf 12’571,64 Zähler. Unter den 30 SLI-Titeln stehen 28 Verlieren zwei Gewinner gegenüber. Auch in Europa setzt sich der Abwärtstrend weiter fort – auch dort im abgeschwächten Tempo.

Unter den Blue Chips gewinnen lediglich Alcon (+4,2%) und Adecco (+0,5%) nach Zahlen hinzu. Die ehemalige Novartis-Tochter hat 2019 weitestgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Für 2020 stellte die Gesellschaft anziehende Umsätze mit PanOptix in Aussicht, was an sich die Gemüter beruhigen sollte, so etwa der erste UBS-Kommentar.

Der Personaldienstleister Adecco hat weniger Umsatz erzielt, unter dem Strich aber deutlich mehr verdient. Laut Analysten habe sich der Konzern in einem insgesamt schwierigen Umfeld gut geschlagen.

Unter den grössten Verlieren rangieren derweil Lonza (-1,9%). Mit einem Plus von 15 Prozent weisen die Papiere auf Jahressicht die beste Performance im SLI auf. (awp/mc/pg)

