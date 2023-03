CH-Eröffnung: Erleichterung über SNB-Hilfe für CS

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse ist am Donnerstag fester gestartet. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die angeschlagene Credit Suisse wurde mit Erleichterung aufgenommen werden. Die Grossbank sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken. Das sollte vor allem in dem am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor, aber auch am Gesamtmarkt eine Stabilisierung und Erholung zur Folge haben.

Der SMI steht aktuell rund 1 Prozent im Plus. Abgesehen von Roche, die Ex-Dividende gehandelt werden, liegen alle SMI-Werte im Plus.

Credit Suisse gewinnen gegen 09.40 Uhr knapp 24 Prozent , UBS legen 5 Prozent zu.

Wegen einer Störung bei der Marktdatenversorgung liegen können aktuell keine weiteren Daten angezeigt werden.

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google