CH-Eröffnung: Anhaltende Unsicherheit drückt SMI unter 11’900 Punkte

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag auf breiter Front nach. Zahlreiche Risikofaktoren sorgen dafür, dass Investoren sich zurückhalten. Die Mischung aus Inflationssorgen, sich verändernden Zinserwartungen und einer anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten hätten die Märkte fest im Griff, heisst es. Dies sorgt auch für steigende Ölpreise und höhere Renditen bei den US-Staatsanleihen.

So kletterte die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erstmals seit August wieder über 4 Prozent und der Ölpreis bewegt sich nach der Marke von 80 US-Dollar. Vor allem aber die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten lasten auf den Märkten, sind sich Händler einig. Nachdem der Iran Anfang letzter Woche einen Raketenangriff auf Israel gestartet hatte, wächst nun die Angst vor einer Eskalation des Konflikts. Darüber hinaus beginnt allmählich die Bilanzsaison zum dritten Quartal. Hierzulande gibt Givaudan am Donnerstag den Startschuss. Am Freitag geht es dann in den USA mit den Zahlen von JPMorgan, Bank of New York und Wells Fargo so richtig los.

Der Schweizer Leitindex SMI fällt gegen 09.25 Uhr um 0,94 Prozent auf 11’895,87 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, sackt um 1,05 Prozent ab auf 1948,53 und der breite SPI um 0,92 Prozent auf 15’894,30 Zähler. Im SLI geben alle Werte bis auf Givaudan (+1,0%) nach.

Die grössten Abgaben verzeichnen die beiden Uhrenhersteller Swatch (-4,8%) und Richemont (-3,3%). Die zurückhaltenden Äusserungen der chinesischen Regierung legten die überzogenen Erwartungen an die Konjunkturstimuli nun offen, heisst es in einem ersten Kommentar. Allerdings hatten die beiden Titel im Zuge der zunächst angekündigten chinesischen Stützungsmassnahmen auch überdurchschnittlich stark zugelegt.

Die Papiere des Vakuumventilpumpen-Herstellers VAT (-1,1%) reagieren derweil vergleichsweise moderat auf die Ankündigung, dass der Umsatz im dritten Quartal unterhalb des unteren Endes der eigenen Prognosespanne liegen werde. Grund dafür sind allerdings technische Probleme bei der Einführung eines neuen ERP-Systems in der Schweiz und nicht generelle Marktverwerfungen. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

