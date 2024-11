CH-Verlauf: SMI erneut im Rückwärtsgang – Gegenbewegung abgeblasen

Zürich – An der Schweizer Börse geben die Kurse am Dienstag grösstenteils nach. Damit ist die Gegenbewegung vom Wochenstart, als der Leitindex SMI zeitweise mehr als 1 Prozent hinzugewann, schon wieder abgehakt. Der hiesige Markt befindet sich in guter Gesellschaft. Europaweit überwiegen am Dienstagmorgen die Abgaben. Händler begründen dies damit, dass Investoren weiter abzuschätzen versuchten, was die Rückkehr des neuen US-Präsidenten Donald Trump ins Weisse Haus für die Wirtschaft der Region bedeuten könnte.

Dabei befinde sich der Markt in einem gewissen Spannungsfeld. So rechnen Anleger damit, dass Trumps zweite Amtszeit aktienfördernde Steuersenkungen und Deregulierung mit sich bringen werde. Dies befeuert aktuell die bekannteste Kryptowährung der Welt, den Bitcoin. Die Androhung möglicher Zölle durch die neue Regierung hat aber gleichzeitig vor allem am Devisenmarkt zuletzt für Verwerfungen gesorgt und den Euro klar belastet. Nach der turbulenten Vorwoche ist die Agenda in dieser stark ausgedünnt. Zu den wichtigsten Datenpunkten zählen zur Wochenmitte die US-Inflationsdaten.

Der Schweizer Leitindex SMI verliert gegen 11.05 Uhr 0,79 Prozent auf 11’809,07 Punkte. Seine Handelsspanne liegt bei gerade einmal 35 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, fällt um 0,81 Prozent auf 1946,35 und der breite SPI um 0,77 Prozent auf 15’729,92 Zähler. Im SLI geben alle Titel bis auf Geberit, Lonza und Lindt&Sprüngli nach.

Beim Sanitärtechnikkonzern (+0,9%) stützt eine Hochstufung der Citigroup. Die branchenführenden Renditen des Sanitärtechnikers, die Bilanz mit geringem Verschuldungsgrad und die konsistenten Cashflows und Ausschüttungen spielten eine entscheidende Rolle für die Zukunft, heisst es in dem Report.

Der Pharmaauftragsfertiger Lonza (+0,4%) wiederum will die Produktion in Visp weiter ausbauen. Die Expansion sieht den Aufbau von zwei zusätzlichen Produktionslinien für die Herstellung verschiedener Biokonjugate vor. Händler werten dies als ein positives Signal.

Das Verliererfeld führen unterdessen Adecco (-2,6%) an. Laut Händlern ist eine Abstufung durch die Experten von BNP Paribas der massgebliche Belastungsfaktor. Mit einem Minus von aktuell annähernd 40 Prozent sind die Papiere mittlerweile der mit Abstand grösste Verlierer im SLI seit Jahresbeginn. Adecco hat zuletzt stark unter dem unsicheren konjunkturellen Umfeld gelitten.

Die beiden Uhrenhersteller Swatch (-2,6%) und Richemont (-1,6%) haben unterdessen ihre kurze Erholung vom Vortag bereits wieder beendet. Am Freitag hatten die enttäuscht aufgenommenen Zahlen von Richemont die gesamte Luxusbranche belastet. Swatch sind zusammen mit Kühne+Nagel (-0,2%) mit Verlusten von etwa 30 Prozent – hinter Adecco – die beiden grössten SLI-Verlieren seit Jahresbeginn. Bei Kühne+Nagel haben die Sorgen vor einem Zollstreit, der den Handel dämpfen würde, zuletzt immer wieder belastet.

Deutlicher abwärts geht es auch für Straumann, Alcon oder Sonova, wie die Kursverluste von bis zu 2,4 Prozent zeigen. Während der Augenheilkundespezialist Alcon am heutigen Abend nach Börsenschluss seine aktuellen Quartalszahlen vorlegen wird, stehen die Halbjahreszahlen von Sonova in einer Woche an.

Von den drei Schwergewichten erweisen sich Roche und Nestlé (beide -0,9%) als die grösseren Bremsklötze. Novartis fallen um 0,5 Prozent.

In der zweiten Reihe haben Temenos (+3,9%) eine Kehrtwende vollzogen. Der Bankensoftware-Spezialist hat sich weniger optimistische Mittelfristziele gesetzt. Analysten erachten die Anpassung jedoch nicht per se als negativ: Die Ziele seien nun realistischer.

Dem stehen Abgaben von 3 Prozent bei Lem gegenüber, nachdem schwache Zahlen die Aktien bereits am Montag um mehr als 20 Prozent belastet hatten. Auch die ohnehin volatilen AMS-Osram (-3,5%) geben nach. PSP (-1,0%) fallen auch. Die Zahlen hätten zu wenig Überraschung geboten. (awp/mc/ps)

