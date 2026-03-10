CH-Eröffnung: Deutlich im Plus – Klare Gegenbewegung

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag einen Erholungsversuch. Aussagen von US-Präsident Trump zum möglicherweise baldigen Ende des Iran-Kriegs sorgen laut Händlern für Hoffnung an den Finanzmärkten weltweit. Die militärischen Ziele seien grösstenteils erreicht worden und der Krieg verlaufe «weit vor dem Zeitplan», so Trump. In unmittelbarer Folge zogen die US-Märkte deutlich an und auch die Börsen in Asien legten zu.

Zwar könne die Volatilität schnell wieder anziehen, sagte ein Händler. Aber zunächst sei «etwas Druck aus dem Kessel» genommen worden. Das zeigt sich am VSMI, der rund 12 Prozent verliert. Auch am Energiemarkt kam es nach den Äusserungen von Trump zu einer Entspannung. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent, der in der Nacht auf Montag noch bis auf fast 120 Dollar gestiegen war, lag am frühen Morgen bei 94 Dollar. Hier halfen auch Überlegungen der G7, notfalls die strategischen Reserven freizugeben.

Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage gewinnt der SMI gegen 09.15 Uhr 1,2 Prozent auf 13’156,69 Punkte hinzu, ohne Dividendenabgang bei Novartis wären es rund ein halbes Prozent mehr. Von den 20 SMI-Titeln legen 18 zu, nur 2 geben nach – Novartis sogar nur optisch. Der breite SPI gewinnt um 1,50 Prozent auf 18’233,29 Punkte, während der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte lediglich 0,58 Prozent zulegt auf 3013,07 Punkte steigt. Hier bremsen Lindt nach Zahlen.

Auch an den internationalen Märkten atmen die Anleger zunächst durch. So zog der Nikkei in Japan um fast 3 Prozent an, der stark gebeutelte Kospi in Südkorea legte gar um über 5 Prozent zu. Und in Frankfurt erholt sich der DAX im frühen Handel um satte 2 Prozent, der Londoner FTSE-100 zieht um 1,2 Prozent an. Auch der Bitcoin hat sich wieder zurück über die Marke von 70’000 Dollar gekämpft.

Generell zeigt der Markt bis auf einzelne Ausreisser eine breite Erholung. Ein kleiner Bremsfaktor für den SMI ist die heutige Ausschüttung von Novartis (-1,4% bzw. -1,74 Fr.) von 3,70 Franken je Aktie.

Partners Group (-0,5%) geben ihre Startgewinne nach Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen wieder ab. Aussagen zum Exposure in Private Credit und im Software-Sektor stimmen die Analysten derweil zuversichtlich.

Werte aus energieintensiven Branchen, die am Vortag stark gelitten hatten, legten nun zu. Entsprechend stark zeigen sich Holcim (+3,1%) und Sika (+3,0%).

Bei den MidCaps geht es für Lindt & Sprüngli (PS -9,2%) nach Zahlen massiv abwärts. Die gesenkte Guidance für 2026 kommt hier schlecht an. Die Titel von Belimo (+6,0%) übernehmen indes die Spitze im SMIM, gefolgt von Sonova (+3,4%). Im breiten Markt legen unter anderem Sensirion (+16,4%) und Kuros (+10,8%) nach Zahlen stark zu. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

