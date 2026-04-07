CH-Eröffnung: Eskalationsangst und Hoffnung halten Markt gefangen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Dienstag nach Ostern im Spannungsfeld des Iran-Kriegs und kommt kaum vom Fleck. Über das Wochenende bekräftigte US-Präsident Donald Trump seine Warnung vor einer «völligen Zerstörung» aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Strasse von Hormus öffnet. Im Gegenzug verspottete ein Sprecher der iranischen Militärführung dies als «haltlose Drohungen» eines «wahnhaften» Präsidenten.

Händler sprachen von einem «Ritt auf der Rasierklinge». Das geopolitische Pulverfass im Nahen Osten halte Anleger und Investoren weiterhin im Würgegriff. «Von einer plötzlichen diplomatischen Lösung bis hin zur extremen Eskalation scheint derzeit jedes Szenario denkbar», so ein Börsianer. Auch die Ölpreise blieben auf hohem Niveau. Die im Tagesverlauf anstehende Konjunkturdaten böten zwar eigentlich interessante Marktimpulse, seien aktuell aber zweitrangig.

Der SMI verliert gegen 9.15 Uhr minimal 0,07 Prozent auf 12’972,96 Punkte. Damit bleibt er noch in Sichtweite der psychologisch wichtigen Marke von 13’000 Zählern. Im Leitindex halten sich Verlierer und Gewinner etwa die Waage. Der SMIM für die mittleren Werte fällt um 0,28 Prozent auf 2941,21 Punkte und der breite SPI um 0,04 Prozent auf 18’115,55 Punkte.

Die hiesigen Pharmawerte Roche (-0,4%), Novartis (-0,8%) und auch Sandoz (-1,1%) sowie Basilea (-1,3%) zeigen sich von den neuen Medikamenten-Zöllen der USA doch etwas beeindruckt. Denn eigentlich gilt für die Schweiz ein tieferer Zollsatz und zudem haben die beiden Grosskonzerne jeweils einen separaten Deal mit der US-Regierung geschlossen.

Während Logitech (+0,9%) nach starken Zahlen von Samsung an die SMI-Spitze steigen, geben Alcon (-0,8%) trotz der US-Einführung einer neuen Kunstlinse für Katarakt-Operationen nach. Schlusslicht im Leitindex sind Amrize (-1,1%).

Hingegen stützen die defensiven Swisscom (+0,5%), Swiss Re (+0,7%) und Schwergewicht Nestlé (+0,8%).

Am breiten Markt verlieren Ems-Chemie nach der Vorlage von Q1-Eckwerten 2,2 Prozent. (awp/mc/ps)

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