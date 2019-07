CH-Eröffnung: Etwas fester – SMI hat 10’000 Punkte weiter im Blick

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch am Dienstag im frühen Handel erst einmal weiter aufwärts. Allerdings ist das Tempo deutlich reduziert und auch die ersten Unsicherheitsfaktoren kommen wieder zurück an die Oberfläche. Generell fehlen laut Händlern aber neue Impulse, um speziell den SMI nachhaltig über die 10’000er-Marke zu hieven.

Vielmehr stellt die mögliche Ausweitung der Handelsstreitigkeiten ein Problem dar. US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Subventionen für die europäische Flugzeugbranche neue Strafzölle auf Produkte aus der Europäischen Union wie Käse, Wurst und Whisky ins Spiel gebracht. Zwei Drittel des globalen BIPs werden in China, den USA und der EU generiert. Ein anhaltender Disput zwischen diesen Wirtschaftsregionen sei eine echte Gefahr für das weltweite Wirtschaftswachstum.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,29 Prozent auf 9’998,44 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,27 Prozent auf 1’536,28 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,32 Prozent auf 12’096,79 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien gewinnen 18 hinzu, neun fallen und drei sind unveränderten.

Die Kurslisten im frühen Handel erinnern am Dienstag denn auch ein wenig an den Wochenstart: Es sind erneut Aktien aus der Technologiebranche, die überdurchschnittlich zulegen. Allen voran gewinnen Temenos mit +1,1 Prozent, gefolgt von AMS (+0,5%) und Logitech (+0,4%).

Julius Bär (+1,3%) führen dagegen die Finanzwerte an. Es folgen Partners Group, Swiss Life, Swiss Re, Zurich und die UBS mit Gewinnen zwischen 0,9 und 0,1 Prozent. Die CS (-0,2%) hinkt hinterher. Sie hat seit dem gestrigen Montag mit Philipp Wehle einen Chef für die internationale Vermögensverwaltung. Er folgt auf Iqbal Khan. Gerüchten zufolge buhlen andere Banken um die Dienste Khans. Ende März wurde er am Markt als möglicher Anwärter auf den Chefposten bei Julius Bär genannt. (awp/mc/ps)

