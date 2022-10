CH-Eröffnung: Etwas leichter – Anleger bleiben vorsichtig

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag nach enem verhaltenen Start im frühen Geschäft etwas schwächer. Die Anleger verhielten sich aufgrund der anhaltenden Zins- und Inflationsängste vorsichtig, heisst es am Markt. Die Vorgaben von der Wall Street sind negativ. Die US-Aktien hatten am Freitag nach Börsenschluss in Europa noch deutlich nachgegeben. Grund dafür waren die Zinssorgen und Inflationsängste, die von den von der Universität Michigan ermittelten Inflationserwartungen neu angefacht worden waren. Die US-Notenbank Fed werde die Zinsen auch im November um 75 Basispunkte erhöhen, heisst es am Markt.

In der neuen Woche stehen vor allem Unternehmensergebnisse im Fokus. Diese dürften zeigen, wie sich Zinserhöhungen, Inflation, das rückläufige Konsumverhalten und der Ukrainekrieg auf die Konzernergebnisse bisher ausgewirkt haben. «Das Enttäuschungspotenzial ist recht gross», so IG in einem Kommentar. Hierzulande stehen die Schwergewichte Roche und Nestlé im Fokus, die am Dienstag bzw. Mittwoch über den Geschäftsgang im dritten Quartal informieren. In der zweiten Wochenhälfte berichten mit ABB, Schindler und Sika weitere Blue Chips. Konjunkturseitig ist die Woche dagegen eher ruhig.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,18 Prozent leichter auf 10’310,42 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,44 Prozent auf 1540,89 und der breite SPI um 0,10 Prozent auf 13’184,82 Zähler. Im SLI notieren zehn Titel höher und 20 tiefer.

Unter Druck stehen Straumann (-3,9%). ODDO BHF SCA hat die Anteile des Dentalimplantatherstellers auf «Neutral» von «Outperform» gesenkt.

Temenos fallen um 2,3 Prozent. Die Aktie leide weiter unter der Gewinnwarnung, die das Softwarehaus vergangene Woche abgesetzt hatte, heisst es am Markt.

Auf der anderen Seite stehen Swisscom (+0,9%) und Adecco (+0,7%) bei den Gewinnern weit oben an. Sie knüpfen damit an den Positivtrend vom Freitag an.

Bei den Banken gewinnen CS 0,9 Prozent. Die Grossbank profitiere von Medienberichten, wonach sich die Grossbank von Beteiligungen trennen könnte. Zudem hat die CS mit der Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New Jersey (NJAG) einen Vergleich im Zusammenhang mit verbrieften Wohnbauhypotheken (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS) erzielt und bezahlt von 495 Millionen US-Dollar.

Auf den hinteren Rängen gewinnen Sulzer (+2,0%) deutlich. Beim Industriekonzern kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der operativen Spitze. VR-Präsidentin Suzanne Thoma übernimmt auch die operative Führung des Unternehmens. (awp/mc/pg)(awp/mc/ps)

