CH-Eröffnung: Etwas leichter – Zurückhaltung prägt Handel

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas tieferen Kursen gestartet. Der Handel sei derzeit ruhig und von Zurückhaltung geprägt, heisst es von Börsianern. Bremsende US-Vorgaben nach negativen Konjunkturdaten geben keine Kaufimpulse. «Bislang verlief der Start in den letzten Handelsmonat des Jahres alles andere als euphorisch und frische Impulse sind derzeit Mangelware», kommentierte ein Händler.

Anleger würden sich vor der wichtigen Fed-Zinssitzung kommende Woche zurückhalten. Und am heutigen Handelstag dürfte es auch keine frischen Hinweise zum weiteren Zinspfad geben, denn es stehen keine US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Allerdings hat sich US-Präsident Trump nach eigener Aussage für einen Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell entschieden. Als wahrscheinlichster Kandidat wird schon länger Kevin Hassett gehandelt, was nach Einschätzung von Experten die Chance für weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr erhöht.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 12’832,74 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gibt um 0,22 Prozent auf 2075,83 Zähler nach und der breite SPI um 0,16 Prozent auf 17’631,80 Zähler. Im SLI geben 20 Titel nach, acht legen zu und zwei (Swiss Re, SGS) sind unverändert.

Am Indexende liegen Lonza (-1,4%). Swisscom (-0,9%) fallen nach einem negativen Analystenkommentar zurück. Die ZKB kappt die Einstufung auf «Untergewichten».

Die Spitze im SMI bilden derweil Holcim (+0,5%) nach drei Zukäufen in Europa. Nestlé steigen (+0,3%) nach Berichten zu einem möglichen Verkauf der Premium-Kaffeekette Blue Bottle Coffee.

In der zweiten Reihe sacken Swissquote (-5,4) nach einer Aktienplatzierung ab – Verkäuferin ist Postfinance. Bachem (+6,9%) profitieren derweil von einer Hochstufung auf ‚Buy‘ durch die UBS. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google