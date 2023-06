CH-Eröffnung: Fester vor US-Inflationszahlen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag im frühen Geschäft leicht zu. Die Vorgaben aus den USA und Japan sind positiv. Zudem sei die Stimmung auch deshalb optimistisch, weil die US-Notenbank Fed am Mittwochabend eine Zinspause verkünden dürfte. Doch dafür dürften die US-Inflationsdaten heute Nachmittag nicht negativ überraschen, heisst es weiter.

Die Inflationsrate sei im Mai 2022 besonders hoch ausgefallen. Daher dürfte der Rückgang der Jahresrate mathematisch bedingt jetzt besonders stark ausfallen, sagt ein Marktbeobachter. Sollte sie Inflation wie erwartet in Richtung 4 Prozent fallen, stehe einer Zinspause in den USA nichts mehr im Weg. Dies gelte umso mehr, weil die Konjunktur Zeichen einer Abschwächung zeige. Derzeit steht der US-Leitzins bei 5,00 bis 5,25 Prozent. Dagegen wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht, eine Erhöhung erwartet.

Der SMI steigt bis um 09.18 Uhr um 0,24 Prozent auf 11’327,84 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt 0,44 Prozent vor auf 1776,45 und der breite SPI um 0,22 Prozent auf 14’952,23 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 27 zu und drei fallen zurück.

Die Aktien der Credit Suisse, die am Vortag nach Vollzug der Übernahme durch die UBS das letzte Mal gehandelt wurden, sind heute Dienstag suspendiert und werden am Mittwoch dekotiert. Ab heute ersetzen Kühne + Nagel die Titel der CS im SMI. Kühne + Nagel gewinnen 2,6 Prozent. Sie standen seit Bekanntgabe der Aufnahme in den SMI unter Druck.

Weiter auf dem Vormarsch sind die Aktien von VAT (+2,6%). Hier dürfte abgesehen von den positiven Vorgabe von der US-Börse Nasdaq Morgan Stanley den Titel anschieben. Die US-Bank hat die Abdeckung des Technologiewerts mit dem Rating «Overweight» gestartet. Zu den Gewinnern zählen zudem AMS Osram und Logitech, die um 1,7 bzw. 2,1 Prozent anziehen.

Auch Partners Group (+1,7%) setzen den Aufwärtstrend fort. Nach Ansicht eines Händlers erhält der Asset Manager nach der Übernahme der CS durch die UBS nun als Finanzwert mehr Aufmerksamkeit.

Ungefragt sind defensive Werte wie Roche (-0,1%), Novartis (-0,7%) und Nestlé (+0,02%) sowie Julius Bär (-0,1%). Dabei hat Stifel das Kursziel für Novartis nach der am Vortag angekündigten Übernahme von Chinook noch auf 111 von 108 Franken erhöht und die Einstufung auf «Buy» belassen.

Auf den hinteren Rängen steigen Flughafen Zürich um 1,3 Prozent. Die SocGen hat die Abdeckung des Flughafenbetreibers mit dem Rating «Buy» und dem Kursziel 234 Franken aufgenommen. Zudem hat der Flughafen am Vorabend ein Update gegeben. Die Zahl der Passagiere erreicht mittlerweile 93 Prozent des Wertes vom Mai 2019.

Die Aktien von GAM ziehen um 6,2 Prozent an. Liontrust hat den Angebotsprospekt veröffentlicht. Demnach läuft das Angebot vom 28. Juni bis am 25 Juli. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google