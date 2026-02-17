CH-Verlauf: SMI steigt auf Rekordhoch – Pharmawerte ziehen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag den Aufwärtstrend der Vortage fort und markiert ein neues Rekordhoch. Getragen wird der Aufschwung zum einen von den kräftigen Kursgewinnen der schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche. Zum Indexanstieg tragen aber auch Nestlé und die Versicherungen bei. Das Geschäft verlaufe eher ruhig. Denn es fehlten die Vorgaben aus dem Ausland. In den USA wurde am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt und in Teilen Asiens bleiben die Märkte gar die ganze Woche geschlossen. Positiv sei auch, dass Anleger den hiesigen Aktienmarkt im Vergleich zu anderen Börsen noch als vergleichsweise attraktiv beurteilen. Dies ziehe sowohl in- als auch ausländisches Kapital an, sagt ein Händler.

Zum Anstieg beigetragen habe aber auch, dass die US-Aktien-Futures, die zunächst für die US-Börsen eine tiefere Eröffnung signalisiert hatten, im Verlauf die Verluste klar eingegrenzt hätten, meint ein anderer Händler. Dies sorge ebenfalls für eine positive Stimmung. Sollte es noch Verhandlungserfolge in Genf geben, könnte sich der Positivtrend noch beschleunigen. Derzeit finden in Genf Gespräche zum Krieg in der Ukraine und zum Iran statt. Ausserdem könnten auch Impulse vom Empire State Manufacturing Index aus New York ausgehen, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Im weiteren Wochenverlauf stehen mit dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar, den US-BIP-Zahlen für das vierte Quartal und den PCE-Daten weitere wichtige Daten auf dem Programm.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,55 Prozent höher auf 13’731,27 Punkten und damit praktisch auf dem neuen Rekordhoch (13’737,81). Der 30 Titel umfassende SLI legt um 0,46 Prozent zu auf 2172,39 und der breite SPI um 0,46 Prozent auf 18’902,81 Zähler. 22 der 30 SLI-Werte werden zu höheren und acht zu tieferen Kursen gehandelt.

Tragende Pfeiler des Marktes sind die Papiere der Schwergewichte Novartis und Roche (GS je +1,2%), die sich seit Ende Jahr auf einem zwar unspektakulären, aber steten Aufwärtstrend befinden. Damit könnten die Aktien des dritten Schwergewichts Nestlé (+0,4%) nicht ganz mithalten. Bei Letzteren hoffen die Marktteilnehmer, dass der Lebensmittelriese am Donnerstag zusammen mit dem Jahresabschluss auch mit anderen positiven Neuigkeiten aufwartet.

Die Aktien der Versicherer Swiss Re (+1,9%), Zurich (+1,8%) und Helvetia Baloise (+1,2%) setzen nach dem schwachen Jahresauftakt den seit kurzem gestarteten Aufwärtstrend fort.

Gefragt sind die PS des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli (+1,2%), die Aktien des Dermatologiekonzerns Galderma (+1,1%) und von Logitech, (+1,2%) sowie die zuletzt arg geprügelten Sonova (+1,3%) und Lonza (+0,5%).

Auf der anderen Seite stehen die Aktien der zyklischen ABB (-2,1%), von Holcim (-0,8%) und VAT (-0,5%) sowie der Banken Julius Bär (-1,5%) und UBS (-0,3%) im Angebot.

Bei den Nicht-SMI-Werten fallen Avolta (+5,2%) positiv auf. Die UBS hat den Titel des Reisedetailhandelskonzerns auf «Buy» hochgestuft. Die Aktien von DKSH (+4,7%) legen nach Zahlen zu. Die Handelsgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz praktisch auf Vorjahresniveau gehalten, aber zugleich den Kern-Betriebsgewinn gesteigert. Nun soll die Dividende erhöht werden.

Massiv unter Druck stehen dagegen Also (-23%). Der IT-Grosshändler hat 2025 beim Umsatz und operativen Ergebnis deutlich zugelegt. Der Reingewinn fällt zwar leicht tiefer aus als im Vorjahr, dennoch will das Unternehmen die Dividende erhöhen. Händlern missfällt der vorsichtige Ausblick.

Die Aktien von Basilea (-1,4%) geben nach Zahlen ebenfalls nach. Flughafen Zürich büssen 1,0 Prozent ein. Grund dafür ist das neue Gebührenreglement, das tiefere Einnahmen bringen wird. Beide Aktien können die anfänglich deutlich grösseren Abschläge wieder eingrenzen.

Bei Gurit (-5,5%) würden nach dem Kurssprung vom Vortag von 13 Prozent Gewinne mitgenommen, heisst es weiter. (awp/mc/ps)

