CH-Eröffnung: SMI erholt sich weiter

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich an. Es ist zwar der dritte Gewinntag in Folge, die Euphorie nach der Waffenruhe im Iran-Krieg verflüchtigt sich aber spürbar. Vielmehr wächst nach der anfänglichen Welle der Erleichterung die Unsicherheit angesichts verschiedener Medienberichte.

Immerhin sollen ab dem heutigen Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran beginnen. Ziel ist eine dauerhafte Beendigung des Krieges. Der wichtigste Punkt bleibt dabei der Streit um die Öffnung der Strasse von Hormus. Zuletzt hätten allerdings kaum Schiffe die Meerenge passiert.

Strasse von Hormus weiter umkämpft

So verlangt der Iran offenbar Gebühren für die Durchfahrt. Hierzu schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social: Das sollten sie besser nicht tun, und falls sie es tun, sollten sie besser «jetzt damit aufhören!». Später schrieb er, der Iran leiste mit Blick auf Öltransporte durch die Meerenge «sehr schlechte Arbeit», die man auch als «unredlich» bezeichnen könne.

Die Ölpreise sind trotz dieser Nachrichten nicht stark bewegt und verharren derzeit unter der 100-Dollar-Marke. Nicht zuletzt wegen der Kapriolen an den Rohstoffmärkten stellen die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten das Zünglein an der Börsen-Waage dar. «Fallen die Daten besser aus als befürchtet, dürfte das die Zinsfantasien neu befeuern und den Aktienmarkt endgültig ins Wochenende katapultieren. Sind die Teuerungsraten jedoch schlimmer als erwartet, droht dem gerade erst geborenen, jungen Aufwärtstrend ein jähes und brutales Ende», erklärt ein Händler.

Fast alle SMI-Werte im Plus

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,36 Prozent auf 13’206,99 Punkte hinzu. Nach dem schwachen Start in die verkürzte Osterwoche am Dienstag ging es für den Leitindex seit und mit der Waffenruhe am Mittwoch jeden Tag nach oben. Der SMIM für die mittelgrossen Werte steigt um 0,57 Prozent auf 3009,18 Punkte und der breite SPI um 0,65 Prozent auf 18’497,08 Zähler.

Bei den 20-SMI-Titeln überwiegen die Gewinner mit 17. Dabei zählen Zurich (-3,9% oder -22 Franken) nicht wirklich zu den Verlierern, da die Papiere Ex-Dividende (30 Fr.) handeln.

Grösste Gewinner sind Richemont (+1,9%) und Holcim (+1,8%). Der Zementhersteller wird dank zweier Hochstufungen gesucht. Neben Goldman Sachs soll laut Händlern auch Exane BNP Paribas das Rating erhöht haben.

In den hinteren Reihen ziehen unterdessen Bossard (+4,4%) deutlich an. Die Umsatzzahlen für das erste Quartal lassen eine gewisse Stabilisierung erkennen. (awp/mc/ps)

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