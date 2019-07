CH-Verlauf: Aufwärtstrend intakt – keine Ermüdungserscheinungen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch weiter zu und knüpft damit an die vier positiven Vortage an. Der SMI zeigt somit weiterhin keine Ermüdungserscheinungen, nachdem er am Vortag erstmals über 10’000 Punkten geschlossen hatte. Die am Vortag von den USA gegenüber der EU angedrohten Sonderzölle im Zusammenhang mit Flugzeugsubventionen trüben die Stimmung der Investoren kaum ein. Dafür freuen sich die Marktteilnehmer über gute Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie über die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Sie verfüge zwar über keine Notenbank-Erfahrung, hiess es in Marktkreisen. Für die Börsen wäre eine EZB-Chefin Lagarde aber dennoch positiv. Denn es sei nicht bekannt, dass sie Mario Draghis ultralockere Geldpolitik je kritisiert hätte und gelte deshalb in dieser Hinsicht als Taube. Unter ihr dürfte sich demnach an der laschen Geldpolitik nicht viel ändern. Am Nachmittag sind in den USA noch der Arbeitsmarktbericht ADP angesagt, welcher als Indikator für den am Freitag folgenden offiziellen Arbeitsmarktbericht gilt, sowie ebenfalls Angaben zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 10.55 Uhr 0,47 Prozent auf 10’067,86 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,51 Prozent auf 1’544,91 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,51 Prozent auf 12’180,5 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien ziehen bis auf zwei alle an.

Mittlerweile liegen Sonova mit einem Plus von 2,4 Prozent an der Tabellenspitze, dahinter folgen mit Vifor Pharma (+1,8%) und Alcon (+1,2%) zwei Unternehmen aus dem Gesundheitswesen.

Gesucht sind zudem Swatch (+1,1%) nach einer Kurszielerhöhung durch die Citigroup, welche gleichzeitig die Empfehlung „Buy“ bekräftigt hat. Im Gegensatz dazu gehören Richemont (-0,5%) zu den beiden Verlierern. Die DZ Bank hat die Aktie auf „Halten“ zurückgestuft und das Kursziel leicht reduziert.

Auch Logitech (+1,3%) legen solid zu. Der starke Mann und langjährige Verwaltungsrats-Präsident Guerrino De Luca gibt seinen Posten auf die kommende GV hin ab, bleibt dem Gremium aber als Mitglied erhalten.

Mitgetragen wird der anhaltende Anstieg des Gesamtmarktes von den Pharmaschwergewichten Novartis und Roche (je +0,8%). Roche hat am Morgen über positive Studienresultate mit einem Grippemittel für Kinder berichtet.

Mit Nestlé (+0,2%) trägt auch das dritte Schwergewicht im Bunde zur positiven Performance des Gesamtmarktes bei, allerdings lediglich moderat. Für die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns haben sowohl Jefferies als auch Goldman Sachs die Kursziele erhöht und dabei die Empfehlung „Buy“ bestätigt.

Nebst Richemont sind ABB (-1,2%) die einzigen Verlierer. Gebremst wird der Titel nach einem guten Juni von einem kritischen Kommentar und einer Kurszielsenkung von Jefferies. Der zuständige Analyst hat im Vorfeld der Halbjahreszahlen von Ende Monat seine Schätzungen entsprechend der neuen Divisionsstruktur angepasst. Er bleibt dabei auf der vorsichtigen Seite.

Im breiten Markt erhalten Ascom (+0,6%) von einem neuen Auftrag leichten Rückenwind.

Auch hier gab es verschiedene Kurszielerhöhungen durch Goldman Sachs, allerdings halten sich die Gewinne der einzelnen Titel jeweils in eher engem Rahmen. Aryzta legen 0,4 Prozent zu, Lindt & Sprüngli Namen 0,3 Prozent und Barry Callebaut 0,8 Prozent. (awp/mc/pg)

