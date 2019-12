CH-Verlauf: Käufe ebben ab – Höhenflug vor Jahresende gestoppt?

Zürich – Der Höhenflug am Schweizer Aktienmarkt scheint gestoppt. Der SMI, der im frühen Handel am Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen zunächst noch ein neues Rekordhoch gesetzt hat, rutscht im Verlauf minimal ins Minus. Laut Händlern ebbten die Anschlusskäufe ab und die Gewinne schmolzen ab. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen und die Umsätze seien dünn, heisst es am Markt. Die Stimmung sei nach wie vor gut, sagen Händler. Aber es fehlten die Marktteilnehmer, die sich zu einem guten Teil in die Weihnachtsferien verabschiedet hätten. In Schweiz und in weiten Teilen Europa geht der Handel an den Kapitalmärkten nach den Weihnachten erst heute wieder los. In den USA startete das Geschäft hingegen schon am Donnerstag wieder.

Im neuen Jahr dürften die Kurse aber wieder steigen, sagen Händler. Die Aussichten im Handelsstreit hätten sich dank der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China verbessert, die Konjunktur dürfte sich 2020 erholen und die Notenbanken hielten ihre Geldschleusen weiter offen. „Einer Fortsetzung des Aufwärtstrends steht eigentlich nicht viel im Weg“, sagte ein Händler.

Der Leitindex SMI notiert nach einem neuen Rekord bei 10’755,68 Punkten um 11.15 Uhr um 0,03 Prozent leichter mit 10’721,43 Zählern. Der die 30 wichtigsten Werte beinhaltende SLI sinkt um 0,01 Prozent auf 1’646,90 und der breite SPI um 0,03 Prozent auf 12’953,62 Punkte. Bei den 30 SLI-Werten halten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Die Kursausschläge halten sich mit unter einem Prozent nach oben und unten in Grenzen.

Im Aufwind sind die Aktien von Swatch (+0,7%), einem der Underperformer 2019 unter den Blue Chips. Die Käufer wetteten auf eine bessere Entwicklung im kommenden Jahr. Die Papiere von Rivale Richemont (+0,1%), die sich 2019 deutlich besser entwickelt hatten, hinken dem Uhrenwert klar hinterher.

Gesucht sind auch die Anteile des auf alternative Anlagen spezialisierten Assetmanagers Partners Group (+0,7%), des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+0,6%), des Aromaherstellers Givaudan (+0,3%) und des Pharmariesen Roche (+0,3%). Während Partners Group als eine alternative Beimischung gesucht werde, profitierten Kühne von der Hoffnung auf eine Belebung des Welthandels und Givaudan und Roche von der Aussicht auf steigende Dividenden, sagt ein Händler.

Zulegen können zudem die zyklischen Ams (+0,9%), SGS (+0,3%), und Logitech (+0,3%).

Die Anteile der Finanzwerte würden dagegen eher gemieden. „Die tiefen Zinsen und die insgesamt als hoch bewertet beurteilten Börsen machen es den Banken auch 2020 nicht einfach“, sagt ein Händler. UBS (-0,3%) und Julius Bär (-0,4%) sind in der unteren Hälfte des Kurstableaus zu finden.

Bei den nachgegeben Versicherungen Swiss Life (-0,7%) und Zurich (-0,4%) führen Händler Gewinnmitnahmen nach einem starken Jahr als Gründe für die tieferen Kurse an.

Ähnliches gelte auch für die Geberit (-0,1%) sowie die die Aktien aus dem Gesundheitsbereich Lonza (-0,1%), Sonova (-0,1%) und Novartis (-0,2%).

Auch die Titel des Lebensmittelmultis Nestlé (-0,1%), dem ein erheblicher Teil der Jahresperformance des SMI geschuldet ist, konsolidieren auf hohem Niveau.

Für Gesprächsstoff sorgt am breiten Markt Dätwyler (+1,8%). Der Mischkonzern konzentriert sich auf das margenstarke Dichtungsgeschäft. Am Markt hiess es, der Verkauf des Distributionsgeschäfts sei erwartet worden. „Aber erst im kommenden Jahr“, sagte ein Händler.

Zur Rose gewinnen 1,7 Prozent. Die Versandapotheke hat die Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Medpex durch die vorzeitige Entrichtung des Earn-out von insgesamt 39 Millionen Euro vorzeitig abgeschlossen.

Gefragt sind ausserdem Aktien, die 2019 deutlich schlechter als der Markt abgeschnitten oder gar an Wert verloren haben. Dazu zählen etwa Obseva, Evolva, Datacolor, Wisekey, Hochdorf, GAM und Aryzta. Die Anleger hofften auf eine starke Gegenreaktion im neuen Jahr, heisst es am Markt. Ein Händler sprach von Käufen nach einer Art „Anti-Window Dressing“. (awp/mc/pg)

