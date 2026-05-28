CH-Eröffnung: Klares Minus – Pharma-Schwergewichte schwach

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Verlusten in die Sitzung gestartet. Dabei belasten insbesondere die schwachen Pharma-Schergewichte den Gesamtmarkt. Nach elf Gewinntagen in Folge kommt es damit zu Gewinnmitnahmen.

Die Lage im Nahen Osten ist derweil weiterhin unklar. Für neue Verunsicherung sorgen Angriffe des US-Militärs auf eine iranische Drohnen-Stellung, aber auch Angriffe Israels im Südlibanon und des Iran auf eine US-Militärbasis in Kuwait deuten eher auf Eskalation denn Entspannung. Der globale Aktienmarkt halte angesichts des sich wieder verschärfenden Konflikts den Atem an, da der finale diplomatische Durchbruch weiterhin auf sich warten lasse, sagte ein Marktteilnehmer.

«Bomben statt weisser Rauch», meint auch die Commerzbank in einer Einschätzung der Lage. Am Ende der vergangenen Woche habe es noch so ausgesehen, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen habe die Stimmung aber wie so oft einmal mehr gedreht. Sollten auch heute keine signifikanten Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt werden, dürfte sich der Markt am Nachmittag auf die Reihe an US-Daten konzentrieren, die zur Veröffentlichung anstehen, so die Bank.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.15 Uhr 0,85 Prozent tiefer bei 13’511,72 Punkten. Dabei büssen 16 der SMI-Aktien ein, während 4 Titel zulegen. Der SMIM der mittelgrossen Werte gibt 0,38 Prozent auf 2992,44 Punkte nach und der breite SPI 0,71 Prozent auf 19’094,18 Punkte.

Ölpreis im frühen Geschäft volatil

Der Ölpreis als Barometer für die Befindlichkeiten der Marktteilnehmer zeigt sich am Morgen relativ volatil. Nach einem Tief von unter 95 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent am Vortag, hat sich der Preis in den frühen Morgenstunden vorübergehend wieder auf über 98 Dollar erhöht, zuletzt aber wieder auf unter 97 Dollar abgeschwächt.

Die grössten Abgaben unter den Blue Chips verzeichnen aktuell Novartis (-1,8%) und Roche (-1,6%). Roche haben schon zu Beginn der Woche geschwächelt, in den beiden Vorwochen sind aber beide Titel ziemlich gut gelaufen. Zu Gewinnmitnahmen kommt es auch bei Nestlé (-0,9%).

Mit Alcon (-1,3%) gibt ein weiterer Titel aus dem Gesundheitsbereich klarer nach.

Die kurze Gewinnerliste wird von Amrize (+0,9%) und ABB (+0,5%) angeführt. ABB liegen mit einer Wertsteigerung um über 40 Prozent weiterhin klar an der Spitze im Jahresrennen.

Im breiten Markt fallen Centiel (+3,6%) mit einer positiven Entwicklung auf, gestützt von mehreren positiv formulierten Ersteinstufungen von hiesigen Banken. (awp/mc/pg)

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