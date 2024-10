CH-Eröffnung: Leichter mit UBS und Sandoz im Fokus

CH-Schluss: SMI schliesst erneut schwächer

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Abwärtstrend vom Vortag fortgesetzt und deutlich im Minus geschlossen. Angesichts der dichten Agenda an Quartalsberichten im In- und Ausland blieben viele Investoren zurückhaltend, hiess es im Markt.