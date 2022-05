CH-Verlauf: Freundliche Tendenz hält an – Defensive wenig gefragt

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagvormittag stabil im Plus. Zusammen mit den vier Tagen der verkürzten Vorwoche ist dies damit der fünfte Tag in Folge mit steigenden Kursen – nach zuvor fünf Wochen Talfahrt. Die Zuversicht der Investoren kehre zurück, dass die schlechten Nachrichten in Sachen Inflation, Krieg und möglicher Rezession nun in den Aktienkursen eingepreist seien, heisst es in Börsenkreisen. Ausserdem stütze die Aussicht auf ein Ende des Lockdowns in Shanghai am kommenden Mittwoch. Dies unterstützt hierzulande insbesondere die Luxusgüter- aber auch verschiedene konjunktursensitive Aktien, wogegen die defensiven Titel bremsen.

Wann der Ausverkauf an den Aktienmärkten zu Ende gehe, entscheide sich vor allem anhand von Konjunkturdaten, schreibt Swissquote in einem Kommentar zur aktuellen Börsenlage. Die Bank verweist dabei auf die Einkommen der Privathaushalte in den USA, welche zuletzt etwas weniger gestiegen seien als im Monat zuvor. Setze sich dieser Trend fort, müssten mittelfristig auch die Ausgaben zurückgehen, womit es auch bei den Konsumentenpreisen zu einer Abkühlung kommen sollte. Die US-Notenbank könnte in diesem Fall – nach den beiden voraussichtlichen Zinserhöhungen im Juni und Juli – dem Monat September relativ entspannt entgegensehen. Die Inflationsängste nehmen derzeit also eher ab als zu.

Der SMI steht um 10.55 Uhr 0,49 Prozent höher bei 11’704,51 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,90 Prozent auf 1832,61 Punkte zu und der breite SPI 0,60 Prozent auf 15’031,61 Punkte. Bei den 30 SLI-Werten gibt es 24 Gewinner und sechs Verlierer.

An der Tabellenspitze liegen derzeit VAT mit einem Plus von 5,2 Prozent. Weitere Industrie- und Tech-Aktien wie AMS Osram (+3,6%), Logitech (+3,1%), ABB (+2,5%) oder Sika (+2,1%) folgen nicht weit dahinter.

Auch die Aktien der beiden Luxusgüterkonzerne Richemont (+4,5%) und Swatch (+3,7%) legen kräftig zu. Diese erhielten von den positiv stimmenden Nachrichten aus China besonders Unterstützung, heisst es in Marktkreisen. Beide Aktien hatten indes schon in der Vorwoche einen guten Lauf, Richemont mit einem Wochenplus von gut 13 Prozent allerdings noch den klar besseren als Swatch. Am vergangenen Freitag schossen Richemont mit Unterstützung eines wohlwollenden Kommentars der Royal Bank of Canada um beinahe 10 Prozent in die Höhe.

Weit vorne sind zudem Straumann (+5,2%) klassiert. Der Titel hatte am Freitag schon beinahe 8 Prozent gewonnen, liegt aber im Vergleich zu Ende 2021 noch immer über 30 Prozent im Minus.

Gebremst wird der Gesamtmarkt von den defensiven Titeln wie Swisscom (-1,9%) am Tabellenende, Novartis (-0,4%), Roche (-0,3%) und Nestlé (-0,2%).

Klar tiefer werden auch Partners Group (-1,3%) gehandelt, allerdings ist der Rückgang deutlich geringer als die heute vom Kurs abgezogene Dividende von 33 Franken.

Im breiten Markt klettern Aryzta um über 11 Prozent massiv in die Höhe. Der Backwarenkonzern hat mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen.

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (+5,8%) zählen ebenfalls zu den grossen Gewinnern am breiten Markt. Laut einem Bericht von IHS Markit hatten Leerverkäufer ihre Positionen zuletzt stark ausgebaut, und mehr als ein Viertel der gesamten ausstehenden Aktien sind leerverkauft. Sollte es zu einem sogenannten «Short Squeeze» kommt, bei dem die Trader ihre Positionen wieder glatt stellen, könnte sich die heutige Kurserholung weiter fortsetzen.

DKSH (+1,5%) legen ebenfalls zu. Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister hat mit der Übernahme des Elektronik- und Halbleiterdistributoren DNIV über eine kleinere Akquisition in Singapur berichtet. (awp/mc/pg)

