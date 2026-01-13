CH-Eröffnung: SMI gibt vor US-Inflationsdaten nach- Sika unter Druck

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft svchwächer. Zwar sind die Vorgaben aus den USA positiv, nachdem am Vortag neue Höchstkurse verzeichnet wurden. Die Luft sei inzwischen aber doch recht dünn, heisst es von Händlern. Daher sei eine Konsolidierung auch nicht überraschend. Zudem laste weiter der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell auf den Märkten.

Aber derzeit bewerteten die Marktteilnehmer die weiterhin brummende US-Wirtschaft noch als wichtiger als die politischen Störungen, meint ein Händler. Daher dürften sich die Anleger vor den heute Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten auch zurückhalten. Ausserdem beginnt heute in den USA die Bilanzsaison mit der Grossbank JPMorgan. Dabei legten die Anleger ihren Fokus vor allem auf die Aussichten der Unternehmen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,32 Prozent tiefer auf 13’383,37 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI büsst ermässigt sich um 0,36 Prozent auf 2167,75 und der breite SPI um 0,27 Prozent auf 18’449,47 Zähler. Im SLI geben 17 Title nach, elf sind fester und zwei (Nestlé und Swisscom) unverändert.

Unter Druck stehen Sika (-6,0%). Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller hat 2025 einen Umsatzrückgang von 4,8 Prozent auf 11,20 Milliarden Franken verbucht. Gebremst haben negative Währungseffekte und der schwache chinesische Baumarkt.

In ihrem Sog geben mit Holcim, Amrize und Geberit weitere Bauwerte um bis zu 2,4 Prozent nach.

Auch VAT (-2,0%) büssen Terrain ein. Grund dafür ist eine Ratingsenkung auf «Underperform» von «Hold» durch Jefferies. Allerdings hat der Titel im neuen Jahr schon kräftig zugelegt.

Dagegen ziehen Lindt & Sprüngli PS (+1,4%) klar an, sie können die anfänglichen Höchstwerte aber nicht ganz halten. Der Premiumschokoladehersteller hat dank Preiserhöhungen den Umsatz stärker als erwartet um gut acht Prozent gesteigert.

Zu den Gewinnern zählen auch Julius Bär (+1,0%) und Givaudan (+0,8%).

Heute ist zudem der letzte Handelstag für Meyer Burger (ungehandelt). Am morgigen Mittwoch werden die Aktien des Solarzulieferers, die während Jahren zu den Höhenfliegern an der Schweizer Börse zählten, dekotiert. Das Unternehmen litt in den vergangenen Jahren unter der Konkurrenz durch chinesische Billigimporte, dem Verlust wichtiger Kunden, dem Scheitern der Strategie sowie dem Ausbleiben staatlicher Unterstützung, was letztlich für den Zusammenbruch des Unternehmens sorgte. (awp/mc/ps)

