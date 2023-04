CH-Eröffnung: SMI ohne starke im Pulse etwas tiefer

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich auch zur Wochenmitte leicht schwächelnd. Marktteilnehmer sprechen einstimmig von mangelnden Impulsen, etwa durch die Börsen in Übersee. Diese geben keine klare Richtung vor. Ausserdem seien die Volumina eher dünn. Insgesamt dürfte der Börsentag vor allem durch die endgültigen Inflationszahlen aus Europa geprägt werden.

So wird bei den EU-Konsumentenpreisen in der endgültigen Vorlage eine Inflation von 6,9 Prozent erwartet, bei der Kernrate 5,7 Prozent. Auch in Grossbritannien steht der CPI auf der Agenda. Es seien aber vor allem die unterschiedlichen Signale der US-Notenbank Fed, die aktuell für Zurückhaltung sorgten. Denn während eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Mai-Sitzung als recht wahrscheinlich gilt, bleibt die Frage nach dem weiteren Weg danach offen. Gleichzeitig geht die Berichtssaison weiter.

Der SMI verliert um 9.15 Uhr 0,22 Prozent auf 11’334,46 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,15 Prozent auf 1773,79 und der breite SPI um 0,20 Prozent auf 14’878,08 Stellen. Im SLI stehen 23 Verlierer sieben Gewinnern gegenüber.

Weit vorne im Verliererfeld sind mit AMS Osram, Logitech, VAT und Temenos sämtliche technologienahen Blue Chips zu finden. Ihre Abgaben reichen von -3,0 bis -0,9 Prozent. Händler verweisen auf die Zahlen des Chipausrüsters ASML.

Dem stehen nach positiven Analystenkommentaren Kursgewinne bei Kühne+Nagel (+1,6%) und SGS (+1,4%) gegenüber. Beim Logistiker hat die Deutsche Bank auf «Buy» hochgestuft, während der Warenprüfer vom Broker Bernstein neu mit einem «Outperform»-Rating abgedeckt werden.

In den hinteren Reihen ziehen GAM um weitere 6,4 Prozent an, nachdem sie bereits am Vortag mit Kursgewinnen von zeitweise knapp einem Drittel auf die Nachrichten reagiert haben, in Übernahmegesprächen zu sein. (awp/mc/pg)

