CH-Eröffnung: SMI startet freundlich in Auffahrt-Woche

Zürich – Die Schweizer Börse ist am Montag mit mehrheitlich festeren Kursen in den Handel gestartet. Nach der verkürzten ersten Maiwoche geht es nun in die ebenfalls kurze Auffahrtswoche. Immerhin konnte sich der Leitindex SMI Ende vergangener Woche stabilisieren. «Die Angst vor weiteren Zinserhöhungen durch das Fed scheint zwar vom Tisch, doch schwanken die Anleger an den Märkten wegen der unsicheren Inflationsaussichten weiter zwischen Sorge und Zuversicht», heisst es in einem Kommentar.

Immerhin gaben die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag den Zinssenkungshoffnungen neue Nahrung. Die Chance auf eine Zinssenkung im September stieg auf über 67 Prozent. «Dabei wäre der September für das Fed ein politisch unangenehmer Zeitpunkt, um mit Zinssenkungen zu beginnen, da die Präsidentschaftswahlen vor der Tür stehen und niemand beim Fed für eine Manipulation der Ergebnisse verantwortlich gemacht werden möchte», warnt eine Händlerin. Generell sei mit einem ruhigen Wochenauftakt zu rechnen. Dies auch weil in Grossbritannien wegen eines Feiertages nicht gehandelt wird.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.20 Uhr 0,36 Prozent höher bei 11’313,48 Punkten. Der SLI-Index der 30 wichtigsten Aktien gewinnt 0,31 Prozent auf 1853,71 Punkte und der breiter gefasste SPI 0,36 Prozent auf 15’147,70 Punkte. Von den SLI-Titeln sind 24 im Plus, fünf im Minus und SIG unverändert.

Mit einem Plus von 1,2 Prozent führen Logitech die Gewinnerliste an. Die Aktien des Computerzubehör-Spezialisten gehörten bereits in der Vorwoche zu den Favoriten der Börsianer.

Das Gegenstück bilden die Aktien des Generikaspezialisten Sandoz mit einem Minus von 0,4 Prozent. Sie werden am morgigen Dienstag zusammen mit Geberit (+0,8%) und UBS (+0,3%) Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.

In der zweiten Reihe fallen einmal mehr die Aktien des angeschlagenen Milchverarbeiters Hochdorf (+22%) auf. Bei dem Unternehmen zeichnet sich ein Machtkampf ab, nachdem kürzlich die italienische Newlat als neuer Grossaktionär eingestiegen ist. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google