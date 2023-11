CH-Eröffnung: SMI startet verhalten – Fokus auf US-Jobdaten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft eine Spur fester. Der Aufwärtstrend habe etwas an Schwung verloren nach dem bisher positiven Wochenverlauf, meint ein Händler. Zwar seien die Vorgaben aus den USA gut, aber vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten verhielten sich die Anleger eben vorsichtig. Die Stimmung sei insgesamt aber weiterhin positiv. Die Marktteilnehmer hofften, dass die US-Notenbank Fed den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte.

Der US-Arbeitsmarkt ist für die Geldpolitik des Fed von entscheidender Bedeutung. Fallen die Jobdaten am Nachmittag schwach aus, könnte sich der Anstieg der Börsen fortsetzen, sagt ein Analyst. Dagegen dürfte ein weiterer starker Arbeitsmarktbericht die Zinssorge wieder aufleben lassen. Denn die Zentralbanken haben nach wie vor sämtliche Türen offen gelassen, um die Geldpolitik – sofern nötig – wieder zu verschärfen. Damit sei es auch keineswegs sicher, dass das November-Rally nahtlos in ein Jahresendrally übergehe, heisst es.

Der SMI notiert um 9.18 Uhr um 0,03 Prozent höher auf 10’595,65 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,09 Prozent zu auf 1665,14 und der breite SPI um 0,06 Prozent auf 13’907,86 Zähler. Von den 30 Blue Chips gewinnen 17 hinzu, elf geben nach und zwei sind unverändert.

Im Fokus stehen Swiss Re (-1,0%). Der Rückversicherer hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Milliardengewinn erzielt, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch rote Zahlen geschrieben hatte, und damit die Markterwartungen übertroffen. Insgesamt ergab sich ein Überschuss von 2,47 Milliarden US-Dollar. Swiss Re hält an den Finanzzielen für das Gesamtjahr fest. Dennoch komme es nun zu Gewinnmitnahmen, nachdem der zuletzt Titel stark gestiegen sei und gar ein Jahreshoch erreicht habe, heisst es am Markt.

Deutlich tiefer notieren Kühne + Nagel (-1,7%). Händler erklären sich den Kursrückgang unter anderem damit, dass die dänische Reederei Moller-Maersk wegen des schwierigen Branchenumfeldes ihre Kosten strafft und jede neunte Stelle streicht.

Fester notieren dagegen Geberit (+1,2%). Sie setzen den Anstieg vom Vortag nach starken Zahlen fort.

Richemont (+1,1%) und Swatch (+1,0%) sind ebenfalls gefragt. Am Markt ist von China-Hoffnungen die Rede. Der Caixin Dienstleistungs-PMI ist zwar tiefer als erwartet ausgefallen, liegt aber immer noch über der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

Auf den hinteren Reihen gewinnen AMS Osram 5,4 Prozent. Die arg gebeutelten Titel des Sensorherstellers setzen damit ihren Erholungspfad fort. (awp/mc/pg)

