CH-Verlauf: SMI vor wichtigen Daten klar tiefer – Schwergewichte belasten

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch eine deutliche Anspannung zu spüren. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend nach Börsenschluss in Europa sowie der Zahlen mehrerer US-Technologiekonzerne zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Hierzulande üben die schwachen Pharmaschwergewichte zusätzlichen Abgabedruck aus.

Die US-Notenbank wird am Abend den Leitzins aus Sicht von Experten nicht weiter senken. Im Dezember hatte sie den Zins noch um 0,25 Prozentpunkte reduziert, im vergangenen Jahr um insgesamt 0,75 Punkte. Begründet wurden die Senkungen auch mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt. Die Attacken von US-Präsident Donald Trump und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten jüngst für Verunsicherung an den Finanzmärkten. «Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann», heisst es in einem Kommentar der Commerzbank

Der SMI notiert um 11.10 Uhr um 1,10 Prozent tiefer bei 13’070,96 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gibt 0,99 Prozent auf 2118,49 Punkte nach und der breite SPI 1,01 Prozent auf 18’110,70 Zähler. Im SLI geben 24 Werte nach und nur 6 legen zu.

Einen turbulenten Start in den Handelstag verzeichneten die Aktien von Logitech. Zum Börsenauftakt gaben die Titel zunächst deutlich nach, drehten im Verlauf jedoch wieder ins Plus, bevor es erneut zu einer Richtungsänderung kam. Aktuell notieren die Papiere um 0,9 Prozent tiefer. Analysten verweisen in ihren Kommentaren auf starke Zahlen im wichtigen Weihnachtsquartal, weisen zugleich aber auf bestehende Unsicherheiten im Ausblick hin.

Ins Minus gedreht nach einem zunächst festen Start haben auch die Aktien von Lonza (-0,4%) nach Zahlen. Der Pharmazulieferer ist 2025 nicht zuletzt dank des Kaufs einer grossen Produktionsanlage von Roche in Kalifornien deutlich gewachsen. Die Guidance für 2026 wird von Marktteilnehmern jedoch als eher zurückhaltend interpretiert.

Als massgebliche Belastung für den hiesigen Markt erweist sich die Pharmabranche. Alle Gesundheitswerte unter den Blue Chips geben nach. So verlieren die Branchengrössen Roche (-2,7%) und Novartis (-2,0%) deutlich an Terrain. Sandoz, Galderma, Alcon und Straumann fallen um bis zu 3,8 Prozent. Belastend dürfte ein Entscheid in den USA wirken, der den Spielraum für höhere Medikamentenpreise einschränkt. Für die Branche sei dies zwar nur indirekt relevant, dennoch dürfte die Unsicherheit im Sektor weiter zunehmen, heisst es am Markt.

Der Grösste Gewinner von den Bluechips ist derzeit Partners Group (+0,8%), die von einer Hochstufung durch Kepler Cheuvreux profitieren. Daneben weisen noch Sika, Lindt&Sprüngli sowie die beiden Versicherer Zurich und Swiss Life knappe Gewinne von bis zu 0,2 Prozent auf.

Aus Branchensicht bleiben Tech-Aktien im Fokus. Nach einem überraschend starken Quartalsbericht und einem optimistischen Ausblick des Halbleiterindustrie-Ausrüsters ASML stehen die Titel ganz oben in der Anlegergunst. Der niederländische Konzern profitiert weiterhin stark vom KI-Boom, was auch auf hiesige Werte ausstrahlt. Nach einem starken Handelsstart haben bei VAT (-1,0%) und Inficon (-1,2%) mittlerweile aber Gewinnmitnahmen eingesetzt, während AMS Osram (3,7%) deutlich zulegen.

In den hinteren Reihen ziehen zudem die Immobilienwerte PSP Swiss Property (+1,6%) und Swiss Prime Site (+0,4%) an, die beide von der UBS in einer Branchenstudie hochgestuft wurden. Demgegenüber geraten Mobimo (-3,0%) und Intershop (-1,7%) nach Rückstufungen in derselben Studie deutlich unter Druck.

Durch Analystenkommentare sind auch SIG (+2,9%) bewegt. Sie fallen mit einem deutlichen Plus auf. Stützend wirkt hier eine Kurszielerhöhung durch die Citigroup.

Dagegen sorgt eine Herunterstufung bei den Aktien des Stromkonzerns BKW (-3,8%) für erneute Abgaben. Die ZKB hat gleich eine doppelte Rückstufung vorgenommen. Nach der starken Kursentwicklung im Vorjahr und dem jüngsten Abschreiber sei die Bewertung mittlerweile ausgereizt, heisst es. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google