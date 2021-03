CH-Eröffnung: Verluste auf breiter Front

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag, dem grossen Verfall an der Terminbörse Eurex, auf breiter Front schwächer. Händler erklären die Abgaben mit den gestiegenen Anleiherenditen, zunehmenden Pandemiesorgen in Europa sowie mit Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg.

Händler hoffen, dass sich die Schweiz dem negativen Trend ein wenig entziehen kann, da an der hiesigen Börse nur wenige Technologietitel notiert sind. „Dafür sind defensive Werte umso stärker vertreten“, sagte ein Händler. Im Verlauf könnte zunehmend auch der grosse Eurex-Verfall ein kursweisende Rolle spielen. Heute am Hexensabbat laufen Futures und Optionen auf Indizes und Aktien aus. Das kann zu erhöhten Umsätzen und heftigen Kursausschlägen führen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,48 Prozent tiefer mit 10’921,36 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,69 Prozent auf 1’7697,05 und der breite SPI um 0,44 Prozent auf 13’805,47 Zähler. 28 der 30 SLI-Titel geben nach, nur zwei legen zu.

Im Aufwind sind vor allem Nestlé (+0,7%), was dem SMI eine gewisse Stütze verleiht. Die Anteile der Lebensmittelfirma gelten zusammen mit Swisscom (+0,2%) und Givaudan (-0,2%) sowie den Pharmawerten Novartis (-0,1%) und Roche (-0,7%) zu den wichtigsten defensiven Titeln, die in stürmischen Zeiten gerne als sicherer Hafen angesteuert werden. Zudem gelten diese Papiere auch als dividendenstark.

Die Aktien der Banken Credit Suisse (-0,9%) und UBS (-0,9%) leiden nach den Kursgewinnen von 2,5 bzw. 4,0 Prozent am Vortag unter Gewinnmitnahmen. Laut Händlern dürften die steigenden Anleiherenditen das Interesse für Bankwerte aber bald wieder wecken, denn diese erlaubten der Finanzbranche bessere Geschäfte.

Auch bei den zyklischen Werten ABB (-0,9%), LafargeHolcim (-0,3%) und Sika (-0,8%) streichen Anleger Gewinne ein. Diese Aktien zählen laut Händlern zu den Profiteuren der mit dem billionenschweren US-Hilfspaket verbundenen Konjunkturhoffnungen.

Auf den hinteren Rängen fallen Interroll (+6,2%) positiv auf. Das Lagerlogistikunternehmen hat 2020 besser als erwartet abgeschnitten und erhöht die Dividende kräftig. Zur Rose (+2,3%) erholen sich zu einem Teil vom Kurseinbruch vom Vortag. Aluflex (-1,3%) geben derweil nach Zahlen etwas nach. Und bei Tornos (-5,7%) kommt es zu Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg der letzten Tage. (awp/mc/pg)

