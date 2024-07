CH-Eröffnung: Wenig bewegt – Viel Unsicherheit

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch trotz positiver US-Vorgaben kaum verändert gestartet. Ein Treiber für die Gewinne der Wall Street am Vorabend waren Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell an einer Konferenz in Portugal. Er sprach von gewissen Fortschritten bei der Inflationsentwicklung. «Damit wird eine Zinssenkung im September immerhin möglich», kommentiert ein Händler. Dennoch könne sich der Markt nicht für eine klare Richtung entscheiden. Es gebe immer noch viele Unsicherheiten.

Im Tagesverlauf stehen zudem vor dem US-Nationalfeiertag und trotz eines verkürzten Handels in den USA noch einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, während hierzulande der Kalender leer ist. So rückt am frühen Nachmittag mit dem ADP-Beschäftigungsbericht ein wichtiger Indikator für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA für Juni in den Fokus. Zudem könnten Stimmungsindikatoren wie der ISM Service-Index für Bewegung sorgen, bevor am Abend das Sitzungsprotokoll des Fed den Blick wieder in Richtung Geldpolitik lenkt.

Der Leitindex SMI steht gegen 9.15 Uhr mit +0,01 Prozent auf 12’012,21 Punkte knapp im Plus. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,12 Prozent auf 1947,59 und der breite SPI um 0,05 Prozent auf 15’962,72 Zähler. Im SLI legen 17 Titel zu, 12 stehen im Minus, und Schindler sind unverändert.

VAT (+0,5%) halten sich dank der neuerlichen Kursgewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq und eines positiven Analystenkommentar von Jefferies im Plus. Derweil bremsen die Schwergewichte Roche GS (-0,4%), Novartis und Nestlé (je -0,1%).

Swiss Re (-0,8%) stehen nach den bereits deutlichen Vortagesverlusten aufgrund von Hurrikan-Sorgen weiter am Indexende unter Druck.

In der zweiten Reihe werden Galderma (+2,1%) von einer positiven Studie getragen. Vontobel hat die Bewertung mit «Buy» gestartet. (awp/mc/pg)

