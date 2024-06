CH-Eröffnung: Wenig verändert – US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft wenig verändert. Nach dem Anstieg auf ein Zweijahreshoch am Vortag verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Dies auch, weil am Nachmittag der mit Spannung erwartete Bericht zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wird. Davon werden Hinweise erwartet, wann in den USA die Zinswende eingeläutet werden könnte. Sollten weniger neue Jobs als erwartet geschaffen worden sein, wäre dies positiv für den Aktienmarkt. Denn eine Abkühlung am Arbeitsmarkt würde den Weg zu Zinssenkungen ebnen. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am kommenden Mittwochabend.

Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) «endlich» die geldpolitische Wende mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkten eingeläutet. Da diese allerdings fest erwartet war, konnte der Zinsentscheid den Märkten keine wirklichen Impulse geben. Auch die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe keine neuen Erkenntnisse geliefert, heisst es dazu weiter. Vor allem habe Lagarde keine Hinweise auf eine nächste Zinssenkung gegeben.

Der Leitindex SMI notiert um 09.18 Uhr unverändert mit 12’241,71 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, ermässigt sich um 0,05 Prozent auf 1985,28 Zähler und der breit gefasste SPI tritt mit 16’250,90 Punkten ebenfalls an Ort. Elf Gewinnern stehen 16 Verlierer gegenüber. Drei Titel sind unverändert.

Den stärksten Gewinn verbuchen Roche (GS +0,7%), gefolgt von SIG (+0,7%), die sich nach tagelangen Kursabschlägen zu stabilisieren scheinen. Ebenfalls höher sind SGS (+0,4%) und Julius Bär (+0,2%).

Julius Bär standen am Vortag unter Druck. Laut Gerüchten soll der Vermögensverwalter den Konkurrenten EFG (-0,6%) kaufen wollen.

Auf der anderen Seite führen ABB (-0,9%) die Verlierer an. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach der starken Performance. Dahinter reihen sich Swatch (-0,9% auf 188,45 Fr.) ein. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die «Uhren» auf 200 (220) Franken gesenkt. Das Rating lautet «Hold».

Während sich die Kursänderungen im SLI auf weniger als ein Prozent belaufen, stechen auf den hinteren Rängen Temenos (+2,6%) positiv hervor. Allerdings können frühe Gewinne von mehr als 4 Prozent nicht ganz gehalten werden. Der Bankensoftwarehersteller hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Bis Ende 2024 sollen auf einer zweiten Handelslinie Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Franken zurückgekauft werden. Damit erfüllt das Unternehmen eine Forderung von Petrus Advisers. Der aktivistische Aktionär hatte ein solches von mindestens 250 Millionen gefordert.

Gesucht sind die Aktien von Investis (+2,7%). Die Immobilienfirma verkauft ihr Service Geschäft. (awp/mc/ps)

