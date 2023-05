CH-Schluss: Ungewissheit im Schuldenstreit bremst Anleger

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist mit angezogener Handbremse in die neue Woche gestartet. Die Ausschläge der Einzeltitel hielten sich mehrheitlich in engen Grenzen. Nach den starken Avancen von Freitag hätten sich die Anleger eine Verschnaufpause gegönnt, hiess es im Handel. Denn der wichtigste Kurstreiber von Ende letzter Woche – die Hoffnung auf eine Einigung im Streit um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze – hatte sich zuletzt zum Teil wieder in Luft aufgelöst.

Zum nächsten Spitzengespräch werden sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, am Montag erst deutlich nach dem Börsenschluss in Europa treffen. Die Zeit drängt: Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der USA, falls es keine Einigung auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze gibt. Bei einem solchen Zahlungsausfall drohen Turbulenzen an den Finanzmärkten und es könnte auch zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen, wird am Markt befürchtet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,15 Prozent tiefer auf 11’553,23 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste 0,12 Prozent auf 1801,77 und der breite SPI 0,18 Prozent auf 15’227,79 Zähler ein. Im SLI hielten sich Verlierer und Gewinner knapp die Waage.

Die grössten Kursverluste liessen sich nicht auf eine Branche im Speziellen festmachen. So standen zyklische Titel wie Geberit (-1,4%), Schindler (-1,0%) und ABB (-0,6%), aber auch klassische «Defensive» wie Givaudan (-1,0%), Nestlé (-0,8%) und Roche (-0,6%) unter Druck. Viele dieser Werte waren am Freitag kräftig gestiegen. Auch Sonova (-0,8%) konsolidierten die jüngste Entwicklung, hiess es.

Weit oben auf der Kurstafel standen dafür – hinter den volatilen AMS-Aktien (+2,7%) die Papiere von Richemont (+0,6%). Der Luxusgüterhersteller hat am Berichtstag sein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Die Aktien von Rivale Swatch (+0,3%) zogen ebenfalls an. Kühne+Nagel verteuerten sich gar um 1,2 Prozent.

Die Papiere des Vermögensverwalters Julius Bär gingen am Tag vor der Veröffentlichung des Tradingupdates unverändert aus dem Handel. Julius Bär gilt als möglicher Profiteur der Turbulenzen rund um die Credit Suisse.

Die Aktien von Credit Suisse (+0,7%), UBS (+0,5%) und Partners Group (+0,2%) schnitten etwas besser ab. Gesucht waren auch Novartis (+0,8%). Die Pharmatitel stützten den SMI damit ein wenig nach unten ab.

Auf den hinteren Rängen fielen Valiant (-4,2% oder 4,40 Fr.) auf, wobei die Aktie ex-Dividende von 5 Franken gehandelt wurde.

Bei GAM (-0,5%) setzte sich der volatile Kursverlauf fort. Der vor der Übernahme durch die britische Liontrust stehende Asset Manager hat am Freitagabend eine Offerte des Unternehmers Marco Garzetti zurückgewiesen. Das Angebot bewerte GAM erheblich zu tief, hiess es.

Mobilezone verloren 5,0 Prozent. Die ZKB hatte ihre Empfehlung auf «Marktgewichen von «Übergewichten» herabgestuft.

Gar um 37 Prozent nach unten ging es mit dem Pennystock von Achiko. Das indonesische Unternehmen meldete eine Überschuldung nach Artikel 725b des Obligationenrechts und hat sich deshalb an ein Gericht gewandt. Die Firma stellt etwa den Corona-Schnelltest Aptamex her und vertreibt diesen. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google