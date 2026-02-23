CH-Eröffnung: Zoll-Chaos sorgt für Zurückhaltung

Zürich – Die US-Zollpolitik ist als das alles beherrschende Marktthema wieder zurück. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag weite Teile der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle als rechtswidrig einstufte, holte dieser am Wochenende zum Gegenschlag aus und kündigte an, einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. «Niemand weiss, was nun als nächstes kommt», fasst eine Händlern das grosse Rätselraten der Börsianer zusammen.

Generell sei nicht wirklich klar, was der Gerichtsentscheid nun wirklich bedeutet – auch für die von den Zöllen betroffenen Unternehmen, so die Expertin weiter. «Chaos» ist ein Wort, das verschiedene Beobachter benutzen, um die aktuelle Gemengelage zu beschreiben. Gleichzeitig bleibt auch der Iran ein Schwerpunkt für Investoren. In der vergangenen Woche forderte Trump den Iran auf, eine Einigung über sein Atomprogramm zu erzielen, und warnte, dass andernfalls «schlimme Dinge» passieren könnten.

Der SMI verliert gegen 09.25 Uhr 0,16 Prozent auf 13’838,06 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI fällt um 0,21 Prozent auf 2195,90 und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 19’036,10 Zähler. Im SLI-Titel geben deren 19 nach und elf Titel ziehen an.

Die Unsicherheit der Investoren zieht sich aktuell durch verschiedenen Anlageklassen hindurch. So ist etwa die bekannteste Kryptowährung Bitcoin unter die Marke von 65’000 US-Dollar gefallen. Unter Druck ist auch der US-Dollar geraten.

Bei den Blue Chips zählen VAT (-2,1%) und Partners Group (-2,0%) zu den grössten Verlieren. In den hinteren Reihen stehen mit Inficon (-2,7%) und Comet (-1,9%) weitere Techwerte unter Druck. In der Techbranche dürften die im Verlauf der Woche anstehenden Zahlen des Chip-Giganten Nvidia ein wichtiger Test sein.

Das Gewinnerfeld führen dagegen Zurich, Swiss Re und Swisscom mit Kursgewinnen von jeweils etwas mehr als 1 Prozent an.

In den hinteren Reihen sacken Belimo (-11%) nach Zahlen ab. (awp/mc/ps)

