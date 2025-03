Devisen: Euro erholt sich gegenüber Franken und Dollar

Zürich – Der Euro hat im Vergleich zum Freitagabend deutlich zugelegt – sowohl gegenüber dem Franken als auch zum US-Dollar. Derzeit wird er zu 0,9396 Franken gehandelt nach 0,9367 am Freitagabend. Er liegt damit allerdings wieder auf dem Niveau vom Freitagnachmittag, bevor es zum Eklat mit Ukraine-Präsident Selensky im Weissen Haus kam.

Zum US-Dollar hat sich der Euro auf 1,0416 verteuert, nach 1,0367 am Freitagabend. Aber auch hier hat er lediglich das Niveau zurückerobert, dass er am Freitagnachmittag noch hatte. Das gilt auch für das Dollar/Franken-Paar,, das aktuell bei 0,9019 notiert.

Während in den USA die Inflationserwartungen steigen, dürfte die EZB in der laufenden Woche erneut die Zinsen senken, so eine Markteinschätzung der Bank Raiffeisen. Sie streicht aber auch die Stimmen aus der EZB hervor, die davor warnen, die Zinsen allzu stark zu senken. (awp/mc/ps)