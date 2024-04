Devisen: Euro nach Kursrutsch zu USD wenig bewegt – Tiefer zum Franken

Frankfurt – Der Euro bewegt sich am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar nach einem Kursrutsch zu Wochenbeginn kaum von der Stelle. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0731 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Vorabend.

Zum Franken ist der Euro seit Montagabend um annähernd einen halben Rappen auf 0,9726 gefallen nach 0,9776 am Montagabend. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9065 Franken nur leicht bewegt.

Der Euro war am Montag nach robusten Konjunkturdaten aus den USA unter Druck geraten. Am Dienstag nun steht laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit den vorläufigen Konsumentenpreisen in Deutschland ein Datenschwergewicht im Kalender. Diese hätten das Potenzial, die Zinserwartungen massgeblich zu beeinflussen.

Vertreter der EZB haben der Helaba zufolge in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass bis Juni genügend Konjunktur- und Preiszahlen veröffentlicht werden, um eine Entscheidung über eine mögliche Zinssenkung treffen zu können. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank wird aktuell mit einer ersten Zinssenkung im Juni gerechnet. (awp/mc/ps)