Devisen: Euro wenig verändert über 1,16 US-Dollar – Knapp über 1,07 Franken

Frankfurt – Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1651 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt er sich bei 1,0712 kaum verändert seit Mittwochabend. Dies gilt auch für das Dollar/Franken-Paar, das bei einem Stand von 0,9192 auf der Stelle tritt.

Der am Vorabend veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed konnte dem Handel am Devisenmarkt keine neuen Impulse geben. Wie aus Meldungen der regionalen Notenbankdistrikte des Fed hervorgeht, hat sich das Wirtschaftswachstum in den USA zuletzt etwas abgeschwächt. Gleichzeitig wird auch von einem hohen Preisdruck berichtet. Am Markt wird mittlerweile fest damit gerechnet, dass die Notenbank noch in diesem Jahr den ersten, kleinen Schritt heraus aus der ultralockeren Geldpolitik beschliessen wird und die Geldflut zur Stützung der Wirtschaft ein Stück weit eindämmt.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus auf die USA gerichtet. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt und ein Indikator für die Stimmung in Industriebetrieben veröffentlicht, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. (awp/mc/ps)