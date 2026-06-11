Devisen: Warten auf die EZB

Zürich – Die wichtigsten Devisenpaare notieren am Donnerstagmorgen in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Das Hauptereignis des Tages ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der EUR/USD-Kurs notiert mit 1,1550 genau auf dem Stand des Vorabends. Das Euro/Franken-Paar hält sich derweil mit 0,9221 solide über der Marke von 0,92 und das Duo USD/CHF mit 0,7983 ebenfalls wenig verändert in der Nähe der 0,80er-Schwelle.

Beim anstehenden EZB-Entscheid gilt es als ausgemachte Sache, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben wird. Gespannt warten die Märkte aber auf Signale für das weitere Vorgehen der Euro-Währungshüter. «Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob die Anhebung präventiver Natur ist oder den Auftakt eines neuen Straffungszyklus markiert», meint ein Ökonom.

Und von der Commerzbank heisst es: «Die entscheidende Frage ist: Kann die EZB mit ihrem Statement und der folgenden Pressekonferenz eine falkenhafte Überraschung liefern und dem Euro damit einen Schub verleihen?» Der zuständige Analyst erwartet dies wegen der hohen Erwartungshaltung und tieferer Inflationserwartungen eher nicht, womit die Risiken für den Euro eher nach unten gerichtet seien.

Manche Experten sehen die erwartete Leitzinsanhebung angesichts der schwächelnden Wirtschaftsentwicklung ohnehin kritisch. So war die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal geschrumpft. Frühindikatoren signalisieren eine anhaltende Wirtschaftsschwäche. Schliesslich treiben die hohen Öl- und Gaspreise nicht nur die Inflation an, sondern belasten auch das Wirtschaftswachstum. (awp/mc/ps)