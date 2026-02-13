Devisen: Wenig Bewegung über Nacht – USD/CHF bei 77 Rappen

Zürich – Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Freitag gegenüber Euro und dem US-Dollar keine weitere Aufwertung erfahren und sich etwa auf dem Niveau vom Vorabend gehalten. Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,7702 nach 0,7696 Franken am Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9133 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht dagegen leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1858 nach 1,1870 am Vorabend gehandelt.

In den USA waren am Vortag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. Zuvor hatte am Mittwoch der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft und so Franken und Euro leicht belastet.

Die Zinssenkungserwartungen unterlägen in den letzten Tagen grösseren Schwankungen, heisst es im Kommentar der Helaba. Zunächst hätten die Einzelhandelsumsätze enttäuscht, was die Lockerungsspekulationen angeheizt habe. Dann sei der Arbeitsmarktbericht unerwartet solide ausgefallen, was die Spekulationen wieder gedämpft habe. Daher richteten sich die Blicke der Marktteilnehmer nun auf die US-Konsumentenpreise, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. «Die Inflation, auch die Kerninflation abseits der Energie- und Nahrungsmittelpreise, war in den letzten Monaten deutlich zu hoch, um weitere Zinssenkungen der Fed zu ermöglichen», so die Helaba. Nun zeichne sich aber eine Entspannung ab.

Analysten erwarten einen leichten Rückgang der Teuerung auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern. (awp/mc/pg)