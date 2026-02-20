Devisen: Wenige Verschiebungen vor dem Wochenende

Zürich – Am Devisenmarkt gibt es derzeit kaum Bewegung. Vor dem Wochenende und angesichts der politischen Unsicherheiten insbesondere mit Blick auf den Iran herrsche eine gewisse Zurückhaltung, heisst es in Marktkreisen. Das Währungspaar EUR/USD steht aktuell bei 1,1759, am Morgen waren es noch 1,1754 und am Vorabend 1,1764.

Der US-Dollar zeigt sich mit 0,7764 auch gegenüber dem Franken relativ stabil, während der Euro gegenüber dem Franken gestützt von guten Konjunkturdaten aus der Eurozone zuletzt etwas zugelegt hat. So kostet ein Euro derzeit 0,9130, nach 0,9119 im frühen Geschäft. Gegenüber dem Vorabend ist die Veränderung indes ebenfalls marginal.

Zum Wochenschluss richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die Stimmung in Unternehmen der Eurozone. In Deutschland überraschten die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich und insbesondere für die Industrie positiv. In der Industrie wurde überraschenderweise sogar die Expansionsschwelle von 50 Punkten übersprungen, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Nachmittag hält nochmals einen bunten Strauss an US-Konjunkturdaten bereit mit dem BIP für das vierte Quartal, dem PCE-Preisindex als bevorzugtem Inflationsmass des Fed und dem Uni-Michigan-Konsumentenvertrauen. (awp/mc/Pg)