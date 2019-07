Eurokurs vor EZB-Entscheidungen kaum verändert – EUR/CHF mit neuem Tief

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage gegenüber dem US-Dollar vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 1,1135 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken setzte sich der Euro derweil noch etwas weiter von der Marke 1,10 nach unten ab. Aktuell kostet er 1,0969 nach 1,0975 Franken. Mit 1,0965 wurde im asiatischen Handel ein neues Jahrestief beim Währungspaar erreicht. Der Dollar geht derweil zu 0,9852 nach 0,9858 Franken am Vorband um.

Warten auf EZB-Entscheid

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am frühen Nachmittag ansteht. Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik bekräftigen werden. Die meisten Ökonomen erwarten aber noch keine Änderung der Leitzinsen in der Eurozone. Nur einzelne Analysten gehen von einer Senkung des Einlagensatzes aus, einer Art Strafgebühr für Geld, das Geschäftsbanken bei der EZB parken.

Vor der Zinsentscheidung könnten aber auch Konjunkturdaten noch für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Am Vormittag steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Am Markt wird erneut mit einem Rückgang des Stimmungsindikators gerechnet. (awp/mc/ps)