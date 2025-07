Electra wird der grösste Schnellladeanbieter der Stadt Zürich

Zürich – Electra erweitert sein Schnellladenetz mit zwei neuen Schnellladehubs in der Stadt Zürich. Damit wird Electra zum grössten Schnellladeanbieter mit zehn Schnellladepunkten in der Stadt und der nächste Schritt in Richtung «Urban Charging Zürich» realisiert.

Die beiden neuen Ladestationen mit insgesamt acht Ladepunkten befinden sich an der Mühlebachstrasse 25 und an der Förrlibuckstrasse 10 in Zürich. Sie bieten einen zentralen Zugang zum leistungsfähigsten Schnellladebetreiber der ganzen Stadt. Anstatt zu Raststätten zu fahren oder auf das Laden zu Hause angewiesen zu sein, können Electra Kunden ihr Fahrzeug nun bequem während des Mittagessens am Bahnhof Stadelhofen oder im Food Court von Puls 5, beim Sport oder beim Kaffeetrinken aufladen, ohne ihren Alltag zu unterbrechen.

Mobilität für den Alltag

Mit heute bereits über 50’000 Elektrofahrzeugen im Kanton Zürich ist die Nachfrage nach Ladestationen bei weitem noch nicht gedeckt. Besonders bei Mietverhältnissen besteht oftmals keine Möglichkeit, die EV’s im eigenen Wohnblock zu laden, weswegen Mieter auf öffentliche Ladestationen angewiesen sind.

Um die Hemmungen beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu nehmen, verfolgt Electra das Ziel, Schnellladen zum Bestandteil des urbanen Lebens zu machen. Im Grossraum Zürich sollen bis Ende Jahr noch über 40 Schnellladepunkte von Electra realisiert werden.

Electraline: Ladepreise so transparent wie an der Zapfsäule

Fast wie an klassischen Tankstellen wird bei den neu eröffneten Stationen der aktuelle Preis pro kWh ab sofort direkt am Ladepunkt angezeigt – in Echtzeit, vor und während des Ladevorgangs.

Laden ab Juli für nur 49 Rappen/kWh

Mit einem neuen App-exklusiven Preis von 49 Rappen pro kWh gehört Electra zu den günstigsten Anbietern im Schweizer Marktsegment für ultraschnelles Laden. Diese Preisgestaltung wird über die kostenfreie Electra App verfügbar sein. Diese bietet nicht nur Zugang zu den besten Tarifen, sondern zeigt auch Ladepunkte in der Nähe an, liefert Verfügbarkeiten und Reservierungsmöglichkeiten in Echtzeit und ermöglicht eine einfache, bargeldlose Bezahlung. (pd/mc/pg)