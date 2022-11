Ölpreise stabil nach Berg- und Talfahrt

Singapur – Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 87,44 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank geringfügig auf 79,95 Dollar.

Am Montagnachmittag hatte ein Pressebericht am Ölmarkt für grosse Aufregung und kräftige Preisschwankungen gesorgt. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, Saudi-Arabien diskutiere mit anderen Opec-Staaten über eine Förderanhebung. Daraufhin gaben die Erdölpreise stark nach. Als Saudi-Arabien den Bericht wenige Stunden später dementierte, legten die Ölpreise wieder auf ihr Ausgangsniveau zu.

Hintergrund der Berg- und Talfahrt ist, dass eine Produktionsausweitung dem erst kürzlich beschlossenen Kurs des Ölverbunds Opec+ entgegenstehen würde. Seit Anfang November fördern die von Saudi-Arabien und Russland angeführten rund zwanzig Staaten deutlich weniger Öl. Grund für die Kürzung waren die in den Sommermonaten deutlich gefallenen Rohölpreise – eine Folge der zunehmend schwachen globalen Konjunktur. (awp/mc/ps)